Call of Duty: Black Ops Cold War’un Trabzon’da geçen oynanış videosu

Call of Duty’nin 13 Kasım’da çıkacak yeni oyunu Black Ops Cold War'un, Trabzon'da geçen sahnelerinin yer aldığı yeni bir oynanış videosu yayınlandı.

Call of Duty oyunlarının arkasındaki isim olan Activision, 13 Kasım’da çıkacak yeni oyunu Black Ops Cold War'a ait detayları geçtiğimiz haftalarda bizlerle paylaşmıştı.

PlayStation 4, Xbox One, PC ve yeni çıkacak oyun konsollarında oynanabilecek Call of Duty; Black Ops Cold War, Türkiye'den de bazı sahneler içerecek.

Call of Duty: Black Ops Cold War'un Trabzon'da geçen yeni oynanış videosu, dün akşamki PlayStation 5 etkinliğinde yayınlandı. İşte Call of Duty; Black Ops Cold War'un Trabzon Havalimanı'nda geçecek aksiyon dolu sahneleri:

Oyunun Trabzon'da geçen sahnelerinde oldukça erkileyici grafiklerin karşımıza çıktığını söylemeliyiz. Trabzon Havalimanı pistinden kalkmaya çalışan Rus çete üyelerine ait bir uçağı durdurmaya çalıştığımız görevde, bol aksiyon dolu sahnelerle karşılaşacağız.





Call of Duty: Black Ops Cold War, daha önce piyasaya sürülen Black Ops serisinin devamı niteliğinde olacak ve dünya ülkelerindeki siyasi ve askeri olayları konu alacak.

CALL OF DUTY BLACK OPS COLD WAR NE ZAMAN ÇIKACAK?

Activision, Call of Duty: Black Ops Cold War için oluşturduğu resmi duyuru videosunda, oyunun çıkış tarihini 13 Kasım olarak açıkladı. Yani PC, Xbox One ve PlayStation 4 sahipleri, oyunu 13 Kasım itibarıyla satın alarak oynayabilecek.

CALL OF DUTY BLACK OPS COLD WAR FİYATI

Oyunu tanıtmasının hemen ardından Call of Duty: Black Ops Cold War'ı ön siparişe açan Activision, ülkemizdeki PlayStation 4 ve Xbox One sahipleri için 499 liralık bir fiyat belirlemiş durumda.

PC kullanıcıları ise oyuna şu an için Blizzard Shop üzerinden 59,99 euro (521 TL) fiyat etiketiyle satın alabiliyor.

CALL OF DUTY BLACK OPS COLD WAR SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Activision, Call of Duty: Black Ops Cold War hakkında heniz bir sistem gereksinimi bilgisi paylaşmadı. Ancak yine de oyunun tamin edilen sistem gereksinimleri şu şekilde.

Minimum:

İşlemci: Intel Core i3-6300 veya AMD FX-8120

RAM: 8 GB

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit veya daha iyisi

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R7 260

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