Call of Duty Modern Warfare 2, 2022'de geliyor

Oyun dünyasının en popüler serilerinden olan Call of Duty’nin yeni oyunu "Call of Duty Modern Warfare 2" ismiyle bu yıl çıkış yapacak.

ABD'li teknoloji devi Microsoft, "Call of Duty" ve "World of Warcraft" gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard'ı 68.7 milyar dolara bünyesine katmıştı.

Microsoft'un bu yıl da yeni bir Call of Duty oyunu geleceğini duyurmasının ardından, ilk bilgiler gelmeye başladı.

2022 yılında çıkacak olan Call of Duty oyunu "Call of Duty Modern Warfare 2" ismiyle oyuncularla buluşacak.

SERİ DEVAM EDECEK

Böylece, 2022 yılında çıkacak olan Call of Duty’nin, 2019 yılında çıkış yapan Modern Warfare’in devamı olacağı kesinleşmiş oldu.

Oyun, Modern Warfare markasının geliştiricisi olan Infinity Ward tarafından yeni bir oyun motoru kullanılarak geliştiriliyor.

Yeni oyun motoru, bundan sonra çıkacak olan Call of Duty oyunlarında da kullanılacak ve bu sayede oyunun Warzone ile olan entegrasyonu daha kolay olacak.

CoD WARZONE 2 GELİYOR

Yılın son aylarında çıkması beklenen yeni Call od Duty oyunu, aynı zamanda Warzone 2'yi de beraberinde getirecek.

Popüler battle royale oyunu, Warzone 2 ile birlikte tamamen yenilenerek oyunseverlerle buluşacak.

Yeni Warzone’un battle royale türü için ciddi bir evrim olacağını belirten Infinity Ward yöneticisi, yeni Warzone’un özel bir sandbox modu ile geleceğini belirtti.