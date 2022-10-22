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- Call of Duty Modern Warfare 2 satışa çıktı mı? Fiyatı ne kadar? Grafik kalitesi ve gerçekçiliği inanılmaz!
Call of Duty Modern Warfare 2 satışa çıktı mı? Fiyatı ne kadar? Grafik kalitesi ve gerçekçiliği inanılmaz!
Oyun severlerin merakla beklediği Call of Duty'nin yeni oyunu Modern Warfare 2 için geri sayım başladı. Peki Call of Duty Modern Warfare 2 satışa çıktı mı? Fiyatı ne kadar? İşte detaylar...
- 22.10.2022 - 13:22
- Güncelleme : 22.10.2022 - 13:23
13 yıl önce yani 2009’da çıkan Call of Duty: Modern Warfare 2 ile aynı ada sahip yeni yapımın çıkış tarihi belli oldu.
Bu yeni yapım, COD (Call of Duty) oyunlarının MW (Modern Warfare) serisine ait beşinci büyük oyunu olacak.
Call of Duty Modern Warfare II son yıllarda seriye eklenen en önemli oyun olma beklentisini taşıyor..
Call of Duty Modern Warfare 2 satışa çıktı mı?
Türkiye’den de oldukça takipçisi bulunan Call of Duty serisinin yeni oyunu Modern Warfare 2, 28 Ekim’de satışa çıkacak.
Fiyatı ne kadar?
Merakla beklenen Call of Duty Modern Warfare 2 oyununun fiyatı 1100 lira olarak belirlendi.
Grafik kalitesi ve gerçekçiliğiyle dikkat çeken Call of Duty Modern Warfare 2 oyununun yeni tanıtım videosu yayınlandı.