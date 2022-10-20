Popüler oyun serisi Call of Duty'nin yeni oyunu Call of Duty Modern Warfare 2 sistem gereksinimleri açıklandı.

ABD'li teknoloji devi Microsoft, "Call of Duty" ve "World of Warcraft" gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard'ı 68.7 milyar dolara bünyesine katmıştı.

Yayıncılığını Activision'ın yaptığı popüler oyun serisi Call of Duty'nin yeni oyunu, "Call of Duty: Modern Warfare 2" adıyla piyasaya sürülecek. Oyunun geliştiriciliğini Infinity Ward üstlenecek.

28 Ekim 2022 tarihinde piyasaya sürülecek Call of Duty: Modern Warfare 2, Steam üzerinden haziran ayında ön siparişe açılmıştı. Şimdi de Call of Duty: Modern Warfare 2 sistem gereksinimleri belli oldu.

CoD: Modern Warfare 2 sistem gereksinimleri - Minimum

İşlemci: Intel Core i3-6100, Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i3-6100, Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen 3 1200 RAM: 8 GB

8 GB Depolama Alanı: En az 72 GB

En az 72 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon RX 470

NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon RX 470 Ekran kartı belleği: 2 GB

2 GB Grafik yazılımı: NVIDIA 516.59 veya AMD 22.9.1

CoD: Modern Warfare 2 sistem gereksinimleri - Önerilen

İşlemci: Intel Core i5-6600K, Intel Core i7-4770 veya AMD Ryzen 5 1400

Intel Core i5-6600K, Intel Core i7-4770 veya AMD Ryzen 5 1400 RAM: 12 GB

12 GB Depolama Alanı: En az 72 GB

En az 72 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580

NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580 Ekran kartı belleği: 4 GB

4 GB Grafik yazılımı: NVIDIA 516.59 veya AMD 22.9.1

Ultra (4K) kalite

İşlemci: Intel Core i9-9900K veya AMD Ryzen 9 3900X

Intel Core i9-9900K veya AMD Ryzen 9 3900X RAM: 16 GB

16 GB Depolama Alanı: En az 72 GB

En az 72 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080 veya AMD Radeon RX 6800XT

NVIDIA GeForce RTX 3080 veya AMD Radeon RX 6800XT Ekran kartı belleği: 10 GB

10 GB Grafik yazılımı: NVIDIA 516.59 veya AMD 22.9.1

CoD: Modern Warfare 2 fiyatı

Haziran ayında, oyunun temel sürümü 699 TL’den, Vault Edition ise 779 TL’den siparişe açılmıştı. Ancak CoD: Modern Warfare 2, resmi olarak çıkışını yapmadan zam haberi geldi.

Call of Duty Modern Warfare 2'nin ön sipariş fiyatı, yapılan zamla birlikte 1099 TL'ye yükselmiş oldu.

Oyunun Vault Edition olarak geçen versiyonunu almak isteyenlerin ise ödemesi gereken miktar 1499 TL olarak güncellendi.

Vault Ediiton, ek olarak Task Force 141’ın karakterlerini, bir adet silah kasasını ve 1 sezonluk Battle Pass’i multiplayerda kullanmanıza imkân tanıyor.

Oyun, Modern Warfare markasının geliştiricisi olan Infinity Ward tarafından yeni bir oyun motoru kullanılarak geliştirildi.

Yeni oyun motoru, bundan sonra çıkacak olan Call of Duty oyunlarında da kullanılacak ve bu sayede oyunun Warzone ile olan entegrasyonu daha kolay olacak.