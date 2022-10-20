Petrol
93.7
1.40%
Euro
18.2152
0.23%
Dolar
18.5958
0.00%
Altın
975.94
0.37%
Borsa
3913
0.85%
Bitcoin
361.069
-0.17%
BTXN Coin
9.36
1.29%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Açık 12 C

    Call of Duty: Modern Warfare 2 sistem gereksinimleri

    Popüler oyun serisi Call of Duty'nin yeni oyunu Call of Duty Modern Warfare 2 sistem gereksinimleri açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2022 - 11:14
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 11:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Call of Duty: Modern Warfare 2 sistem gereksinimleri

    ABD'li teknoloji devi Microsoft, "Call of Duty" ve "World of Warcraft" gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard'ı 68.7 milyar dolara bünyesine katmıştı.

    Yayıncılığını Activision'ın yaptığı popüler oyun serisi Call of Duty'nin yeni oyunu, "Call of Duty: Modern Warfare 2" adıyla piyasaya sürülecek. Oyunun geliştiriciliğini Infinity Ward üstlenecek.

    28 Ekim 2022 tarihinde piyasaya sürülecek Call of Duty: Modern Warfare 2, Steam üzerinden haziran ayında ön siparişe açılmıştı. Şimdi de Call of Duty: Modern Warfare 2 sistem gereksinimleri belli oldu.

    COD

    CoD: Modern Warfare 2 sistem gereksinimleri - Minimum

    • İşlemci: Intel Core i3-6100, Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen 3 1200
    • RAM: 8 GB
    • Depolama Alanı: En az 72 GB
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon RX 470
    • Ekran kartı belleği: 2 GB
    • Grafik yazılımı: NVIDIA 516.59 veya AMD 22.9.1

    CoD: Modern Warfare 2 sistem gereksinimleri - Önerilen

    • İşlemci: Intel Core i5-6600K, Intel Core i7-4770 veya AMD Ryzen 5 1400
    • RAM: 12 GB
    • Depolama Alanı: En az 72 GB
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580
    • Ekran kartı belleği: 4 GB
    • Grafik yazılımı: NVIDIA 516.59 veya AMD 22.9.1

    Ultra (4K) kalite

    • İşlemci: Intel Core i9-9900K veya AMD Ryzen 9 3900X
    • RAM: 16 GB
    • Depolama Alanı: En az 72 GB
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080 veya AMD Radeon RX 6800XT
    • Ekran kartı belleği: 10 GB
    • Grafik yazılımı: NVIDIA 516.59 veya AMD 22.9.1

    cod modern warfare 2 sistem gereksinimleri

    CoD: Modern Warfare 2 fiyatı

    Haziran ayında, oyunun temel sürümü 699 TL’den, Vault Edition ise 779 TL’den siparişe açılmıştı. Ancak CoD: Modern Warfare 2, resmi olarak çıkışını yapmadan zam haberi geldi.

    Call of Duty Modern Warfare 2'nin ön sipariş fiyatı, yapılan zamla birlikte 1099 TL'ye yükselmiş oldu.

    Oyunun Vault Edition olarak geçen versiyonunu almak isteyenlerin ise ödemesi gereken miktar 1499 TL olarak güncellendi.

    cod

    Vault Ediiton, ek olarak Task Force 141’ın karakterlerini, bir adet silah kasasını ve 1 sezonluk Battle Pass’i multiplayerda kullanmanıza imkân tanıyor.

    Oyun, Modern Warfare markasının geliştiricisi olan Infinity Ward tarafından yeni bir oyun motoru kullanılarak geliştirildi.

    Yeni oyun motoru, bundan sonra çıkacak olan Call of Duty oyunlarında da kullanılacak ve bu sayede oyunun Warzone ile olan entegrasyonu daha kolay olacak.


    Gaziantep’te bir aileyi dağıtan feci kazada 3 kişi öldü
    3. Sayfa

    Gaziantep’te bir aileyi dağıtan feci kazada 3 kişi öldü

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Advertorial

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Avcılar Belediyesindeki grev nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu
    Gündem

    Avcılar Belediyesindeki grev nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu

    Görüş Bildir