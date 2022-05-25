Call of Duty Modern Warfare 2'nin çıkış tarihi belli oldu

Popüler oyun serisi Call of Duty'nin yeni oyunu Call of Duty Modern Warfare 2'nin tanıtım tarihi açıklandı.

ABD'li teknoloji devi Microsoft, "Call of Duty" ve "World of Warcraft" gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard'ı 68.7 milyar dolara bünyesine katmıştı.

Microsoft'un bu yıl da yeni bir Call of Duty oyunu geleceğini duyurmasının ardından gözler oyunun duyurulmasına çevrildi.

Yayıncılığını Activision'ın yaptığı popüler oyun serisi Call of Duty'nin yeni oyunu, "Call of Duty: Modern Warfare 2" adıyla piyasaya sürülecek. Oyunun geliştiriciliğini Infinity Ward üstlenecek.

Çıkış tarihi belli oldu

Oyunun duyurulmasından yaklaşık 3 hafta sonra Infinity Ward, nihayet oyunun ne zaman piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Twitter üzerinden duyuru yapan Infinity Ward, serinin en ünlü karakterlerinden olan Ghost'un olduğu bir fotoğrafla oyunun 28 Ekim 2022 tarihinde piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Oyunun hangi platformlara geleceği ve hikayesi ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.

Oyun, Modern Warfare markasının geliştiricisi olan Infinity Ward tarafından yeni bir oyun motoru kullanılarak geliştiriliyor.

Yeni oyun motoru, bundan sonra çıkacak olan Call of Duty oyunlarında da kullanılacak ve bu sayede oyunun Warzone ile olan entegrasyonu daha kolay olacak.