Call of Duty: Modern Warfare II, ABD'de 2022'nin en çok satan oyunu oldu

Call of Duty: Modern Warfare II, ABD'de 2022'nin en çok satan oyunu oldu

Call of Duty: Modern Warfare II, yalnızca bir ayda ABD pazarının en çok satan oyunu olmayı başardı.

ABD'li teknoloji devi Microsoft, "Call of Duty" ve "World of Warcraft" gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard'ı 68.7 milyar dolara bünyesine katmıştı.

Yayıncılığını Activision'ın yaptığı popüler oyun serisi Call of Duty'nin yeni oyunu, "Call of Duty: Modern Warfare 2", geçtiğimiz aylarda satışa çıktı.

Call of Duty: Modern Warfare 2 satış rekoru kırdı

Yapılan açıklamaya göre, ilk 3 gün içerisinde Call of Duty: Modern Warfare II, 800 milyon dolarlık gelir elde etti ve yılın en iyi açılış yapan oyunu oldu.

Önceki rekor 2011 yılında çıkan Call of Duty: Modern Warfare 3 oyununa aitti. Oyun ilk 5 günde 775 milyon dolar toplamıştı.

PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S ve Xbox One platformları için erişime açılan Call of Duty: Modern Warfare II, aynı zamanda yalnızca bir ayda ABD pazarının en çok satan oyunu olmayı başardı.

Modern Warfare II, sadece 10 gün içinde toplam oyun satış gelirlerinde 1 milyar doları geride bırakırken, Activision'un toplam yıllık gelirlerinin 9 milyar doları aşması bekleniyor.

CoD: Modern Warfare 2 sistem gereksinimleri - Minimum

İşlemci: Intel Core i3-6100, Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i3-6100, Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen 3 1200 RAM: 8 GB

8 GB Depolama Alanı: En az 72 GB

En az 72 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon RX 470

NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon RX 470 Ekran kartı belleği: 2 GB

2 GB Grafik yazılımı: NVIDIA 516.59 veya AMD 22.9.1

CoD: Modern Warfare 2 sistem gereksinimleri - Önerilen

İşlemci: Intel Core i5-6600K, Intel Core i7-4770 veya AMD Ryzen 5 1400

Intel Core i5-6600K, Intel Core i7-4770 veya AMD Ryzen 5 1400 RAM: 12 GB

12 GB Depolama Alanı: En az 72 GB

En az 72 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580

NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580 Ekran kartı belleği: 4 GB

4 GB Grafik yazılımı: NVIDIA 516.59 veya AMD 22.9.1

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