Call of Duty severlere kötü haber: 17 yıllık gelenek sonlanıyor

Call of Duty'nin 2023'te çıkacak olan oyunu ertelendi. 17 yıldır "her yıl yeni bir Call of Duty oyunu" geleneği sonlanacak.

ABD'li teknoloji devi Microsoft, "Call of Duty" ve "World of Warcraft" gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard'ı 68.7 milyar dolara bünyesine katmıştı.

Microsoft'un bu yıl da yeni bir Call of Duty oyunu geleceğini duyurmasının ardından, gözler gelecek yılki oyuna çevrildi.

17 YILLIK GELENEK BOZULUYOR

2005'ten bu yana her yıl yeni bir Call of Duty oyunu yayınlayan Activision, gelecek yıl bu geleneği bozacak. Çünkü gelen bilgiler, 2023'teki oyunun bir sonraki yıla ertelendiğini gösteriyor.

Önümüzdeki yıl, ana oyun yerine battle royale oyununun devamı olan Warzone 2'nin çıkış yapması bekleniyor.

Öte yandan, bu yıl çıkacak olan Call of Duty oyunu "Call of Duty Modern Warfare 2" ismiyle oyuncularla buluşacak.

Böylece, 2022 yılında çıkacak olan Call of Duty’nin, 2019 yılında çıkış yapan Modern Warfare’in devamı olacağı kesinleşmiş oldu.

Oyun, Modern Warfare markasının geliştiricisi olan Infinity Ward tarafından yeni bir oyun motoru kullanılarak geliştiriliyor.

Yeni oyun motoru, bundan sonra çıkacak olan Call of Duty oyunlarında da kullanılacak ve bu sayede oyunun Warzone ile olan entegrasyonu daha kolay olacak.



