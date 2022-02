Haberler

Teknoloji Haberleri

Call of Duty severlere kötü haber: 17 yıllık gelenek sonlanıyor

Call of Duty severlere kötü haber: 17 yıllık gelenek sonlanıyor

Call of Duty'nin 2023'te çıkacak olan oyunu ertelendi. 17 yıldır "her yıl yeni bir Call of Duty oyunu" geleneği sonlanacak.