Call of Duty, son 1 yılda 50 milyon oyuncu kaybetti

Gelen bilgilere göre popüler oyun serisi Call of Duty, Mart 2021 ve Mart 2022 tarihleri arasında 50 milyon oyuncuya elveda dedi.

Yayıncılığını Activision'ın yaptığı ve oyun dünyasının en popüler serilerinden birisi olan Call of Duty, son zamanlarda büyük kayıplar yaşamaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde paylaşılan resmi rapora göre, Call of Duty oyunları 2021 Mart'tan, 2022 Mart'a kadar 50 milyon oyuncu kaybetti.

Pandeminin etkisinin azalması nedeniyle evde geçirilen sürenin büyük oranda düşmesi, bu kaybın arkasındaki neden olarak gösteriliyor.

Vaunguard da beklentileri karşılayamadı

Yeni rapora göre, Vanguard'ın bir öndeki oyun olan Black Ops Cold War'a oranla fiziksel ve dijital satışları yüzde 40 düştü.

Son rakamlar, Call of Duty: Vanguard'ı son 14 yıldır en kötü çıkış yapan CoD oyunu yapıyor.

Öte yandan Activision, bu yıl piyasaya sürülek Call of Duty: Modern Warfare 2 ile yeniden eski günlere dönmenin planlarını yapıyor.