Call of Duty: Vanguard hikaye modu fragmanı yayınlandı

Popüler FPS serisi Call of Duty'nin yeni oyunu Call of Duty: Vanguard'ın hikaye modunu gösteren fragman yayınlandı. İşte oyun hakkında tüm detaylar...

Call of Duty oyunlarının arkasındaki isim olan Activision, Call of Duty; Black Ops Cold War isimli yeni oyununu geçtiğimiz yıl 13 Kasım'da piyasaya sürmüştü.

Her yıl yeni bir CoD oyunu piyasaya süreceğini açıklayan Activision, sözünü bu yıl da tutacak.

Şirket, yeni Call of Duty oyununu geçtiğimiz aylarda resmen duyurmuştu. Call of Duty: Vanguard isminde çıkış yapacak oyuna ait hikaye modu fragmanı yayınlandı.

Call of Duty: Vanguard hikaye fragmanı - VİDEO

2. DÜNYA SAVAŞI'NI KONU ALACAK

Geçtiğimiz hafta sızan görsellerde Call of Duty: Vanguard'ın İkinci Dünya Savaşı'nda geçeceği ve Pasifik Cephesi'ne odaklanacağı doğrulandı.

Sledgehammer Games tarafından geliştirilen Vanguard, dünyanın en büyük tehdidiyle yüzleşmek, savaşın kaderini değiştirmek amacıyla günümüzde özel kuvvetler muharebesi olarak bilinen, farklı ülkelerden gelmiş, farklı geçmişlere sahip bir grup askerin yer aldığı ilgi çekici bir hikâye sunuyor.

Bu çelik gibi sinirlere sahip askerlerin olağanüstü yolculuğu boyunca oyuncular, Avrupa'nın Doğu ve Batı Cepheleri, Pasifik ve Kuzey Afrika gibi birçok savaş alanında zafer için savaşırken 2. Dünya Savaşı'nın etkili savaşlarını deneyimleyecek.

ÇIKIŞ TARİHİ

Call of Duty: Vanguard, 5 Kasım 2021'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC için çıkışını yapacak.