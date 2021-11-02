Call of Duty: Vanguard sistem gereksinimleri açıklandı

Popüler FPS serisi Call of Duty'nin yeni oyunu Call of Duty: Vanguard'ın sistem gereksinimleri belli oldu.

Call of Duty oyunlarının arkasındaki isim olan Activision, Call of Duty; Black Ops Cold War isimli yeni oyununu geçtiğimiz yıl 13 Kasım'da piyasaya sürmüştü.

Her yıl yeni bir CoD oyunu piyasaya süreceğini açıklayan Activision, sözünü bu yıl da tutacak.

Şirket, yeni Call of Duty oyununu geçtiğimiz aylarda resmen duyurmuştu. Call of Duty: Vanguard isminde çıkış yapacak oyunun sistem gereksinimleri belli oldu.

CALL OF DUTY: VANGUARD SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core i3-4340 ya da AMD FX-6300

Intel Core i3-4340 ya da AMD FX-6300 RAM: 8 GB

8 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 ya da AMD Radeon RX 470

NVIDIA GeForce GTX 960 ya da AMD Radeon RX 470 Ekran kartı VRAM: 2 GB

2 GB Depolama: 36 GB (Yalnızca çok oyunculu ve Zombies modlarıyla)

36 GB (Yalnızca çok oyunculu ve Zombies modlarıyla) Yüksek çözünürlüklü materyaller için gereken depolama: 32 GB

Önerilen:

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit ya da Windows 11 64-bit

Windows 10 64-bit ya da Windows 11 64-bit İşlemci: Intel Core i5-2500K ya da AMD Ryzen 5 1600X

Intel Core i5-2500K ya da AMD Ryzen 5 1600X RAM: 12 GB

12 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 or AMD Radeon RX 580

NVIDIA GeForce GTX 1060 or AMD Radeon RX 580 Ekran kartı VRAM: 4 GB

4 GB Depolama: 61 GB

61 GB Yüksek çözünürlüklü materyaller için gereken depolama: 32 GB

Call of Duty: Vanguard hikaye fragmanı - VİDEO

Maksimum:

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit ya da Windows 11 64-bit

Windows 10 64-bit ya da Windows 11 64-bit İşlemci: Intel Core i7-8700K ya da AMD Ryzen 7 1800X

Intel Core i7-8700K ya da AMD Ryzen 7 1800X RAM: 16 GB

16 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070/RTX 3060 Ti ya da AMD Radeon RX 5700XT

NVIDIA GeForce RTX 2070/RTX 3060 Ti ya da AMD Radeon RX 5700XT Ekran kartı VRAM: 8 GB

8 GB Depolama: 61 GB

61 GB Yüksek çözünürlüklü materyaller için gereken depolama: 32 GB

4K Ultra:

şletim sistemi: Windows 10 64-bit ya da Windows 11 64-bit

Windows 10 64-bit ya da Windows 11 64-bit İşlemci: Intel Core i9-9900K or AMD Ryzen 9 3900X

Intel Core i9-9900K or AMD Ryzen 9 3900X RAM: 16 GB

16 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080 ya da AMD Radeon RX 6800 XT

NVIDIA GeForce RTX 3080 ya da AMD Radeon RX 6800 XT Ekran kartı VRAM: 10 GB

10 GB Depolama: 61 GB

61 GB Yüksek çözünürlüklü materyaller için gereken depolama: 64 GB

CALL OF DUTY: VANGUARD HİKAYESİ

Sledgehammer Games tarafından geliştirilen Vanguard, dünyanın en büyük tehdidiyle yüzleşmek, savaşın kaderini değiştirmek amacıyla günümüzde özel kuvvetler muharebesi olarak bilinen, farklı ülkelerden gelmiş, farklı geçmişlere sahip bir grup askerin yer aldığı ilgi çekici bir hikâye sunuyor.

Bu çelik gibi sinirlere sahip askerlerin olağanüstü yolculuğu boyunca oyuncular, Avrupa'nın Doğu ve Batı Cepheleri, Pasifik ve Kuzey Afrika gibi birçok savaş alanında zafer için savaşırken 2. Dünya Savaşı'nın etkili savaşlarını deneyimleyecek.

ÇIKIŞ TARİHİ

Call of Duty: Vanguard, 5 Kasım 2021'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC için çıkışını yapacak.