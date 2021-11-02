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- Call of Duty: Vanguard sistem gereksinimleri açıklandı
Call of Duty: Vanguard sistem gereksinimleri açıklandı
- Haber Merkezi
- 02.11.2021 - 12:24
- Güncelleme : 02.11.2021 - 12:37
Call of Duty oyunlarının arkasındaki isim olan Activision, Call of Duty; Black Ops Cold War isimli yeni oyununu geçtiğimiz yıl 13 Kasım'da piyasaya sürmüştü.
Her yıl yeni bir CoD oyunu piyasaya süreceğini açıklayan Activision, sözünü bu yıl da tutacak.
Şirket, yeni Call of Duty oyununu geçtiğimiz aylarda resmen duyurmuştu. Call of Duty: Vanguard isminde çıkış yapacak oyunun sistem gereksinimleri belli oldu.
CALL OF DUTY: VANGUARD SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum:
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i3-4340 ya da AMD FX-6300
- RAM: 8 GB
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 ya da AMD Radeon RX 470
- Ekran kartı VRAM: 2 GB
- Depolama: 36 GB (Yalnızca çok oyunculu ve Zombies modlarıyla)
- Yüksek çözünürlüklü materyaller için gereken depolama: 32 GB
Önerilen:
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit ya da Windows 11 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-2500K ya da AMD Ryzen 5 1600X
- RAM: 12 GB
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 or AMD Radeon RX 580
- Ekran kartı VRAM: 4 GB
- Depolama: 61 GB
- Yüksek çözünürlüklü materyaller için gereken depolama: 32 GB
Call of Duty: Vanguard hikaye fragmanı - VİDEO
Maksimum:
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit ya da Windows 11 64-bit
- İşlemci: Intel Core i7-8700K ya da AMD Ryzen 7 1800X
- RAM: 16 GB
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070/RTX 3060 Ti ya da AMD Radeon RX 5700XT
- Ekran kartı VRAM: 8 GB
- Depolama: 61 GB
- Yüksek çözünürlüklü materyaller için gereken depolama: 32 GB
4K Ultra:
- şletim sistemi: Windows 10 64-bit ya da Windows 11 64-bit
- İşlemci: Intel Core i9-9900K or AMD Ryzen 9 3900X
- RAM: 16 GB
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080 ya da AMD Radeon RX 6800 XT
- Ekran kartı VRAM: 10 GB
- Depolama: 61 GB
- Yüksek çözünürlüklü materyaller için gereken depolama: 64 GB
CALL OF DUTY: VANGUARD HİKAYESİ
Sledgehammer Games tarafından geliştirilen Vanguard, dünyanın en büyük tehdidiyle yüzleşmek, savaşın kaderini değiştirmek amacıyla günümüzde özel kuvvetler muharebesi olarak bilinen, farklı ülkelerden gelmiş, farklı geçmişlere sahip bir grup askerin yer aldığı ilgi çekici bir hikâye sunuyor.
Bu çelik gibi sinirlere sahip askerlerin olağanüstü yolculuğu boyunca oyuncular, Avrupa'nın Doğu ve Batı Cepheleri, Pasifik ve Kuzey Afrika gibi birçok savaş alanında zafer için savaşırken 2. Dünya Savaşı'nın etkili savaşlarını deneyimleyecek.
ÇIKIŞ TARİHİ
Call of Duty: Vanguard, 5 Kasım 2021'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC için çıkışını yapacak.