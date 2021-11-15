Call of Duty: Vanguard, son 14 yılın en kötü çıkışını yaptı

Call of Duty: Vanguard, son 14 yılın en kötü çıkışını yaptı

Popüler FPS serisi Call of Duty'nin yeni oyunu Call of Duty: Vanguard, son 14 yılın en kötü çıkışını yapan Call of Duty oyunu oldu.

Call of Duty oyunlarının arkasındaki isim olan Activision, Call of Duty; Black Ops Cold War isimli yeni oyununu geçtiğimiz yıl 13 Kasım'da piyasaya sürmüştü.

Her yıl yeni bir CoD oyunu piyasaya süreceğini açıklayan Activision, sözünü bu yıl da tuttu ve geçtiğimiz günlerde Call of Duty: Vanguard çıkışını yaptı.

Görünüşe göre her yıl yeni bir CoD oyununun gelmesi, oyunseverleri artık heyecanlandırmıyor.

SATIŞLAR 14 YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Yeni rapora göre, Vanguard'ın bir öndeki oyun olan Black Ops Cold War'a oranla fiziksel ve dijital satışları yüzde 40 düştü.

Son rakamlar, Call of Duty: Vanguard'ı son 14 yıldır en kötü çıkış yapan CoD oyunu yapıyor.

Call of Duty: Vanguard hikaye fragmanı - VİDEO

CALL OF DUTY: VANGUARD SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i3-4340 ya da AMD FX-6300

RAM: 8 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 ya da AMD Radeon RX 470

Ekran kartı VRAM: 2 GB

Depolama: 36 GB (Yalnızca çok oyunculu ve Zombies modlarıyla)

Yüksek çözünürlüklü materyaller için gereken depolama: 32 GB

Önerilen:

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit ya da Windows 11 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-2500K ya da AMD Ryzen 5 1600X

RAM: 12 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 or AMD Radeon RX 580

Ekran kartı VRAM: 4 GB

Depolama: 61 GB

Yüksek çözünürlüklü materyaller için gereken depolama: 32 GB

Maksimum:

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit ya da Windows 11 64-bit

İşlemci: Intel Core i7-8700K ya da AMD Ryzen 7 1800X

RAM: 16 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070/RTX 3060 Ti ya da AMD Radeon RX 5700XT

Ekran kartı VRAM: 8 GB

Depolama: 61 GB

Yüksek çözünürlüklü materyaller için gereken depolama: 32 GB

4K Ultra:

şletim sistemi: Windows 10 64-bit ya da Windows 11 64-bit

İşlemci: Intel Core i9-9900K or AMD Ryzen 9 3900X

RAM: 16 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080 ya da AMD Radeon RX 6800 XT

Ekran kartı VRAM: 10 GB

Depolama: 61 GB

Yüksek çözünürlüklü materyaller için gereken depolama: 64 GB

CALL OF DUTY: VANGUARD HİKAYESİ

Sledgehammer Games tarafından geliştirilen Vanguard, dünyanın en büyük tehdidiyle yüzleşmek, savaşın kaderini değiştirmek amacıyla günümüzde özel kuvvetler muharebesi olarak bilinen, farklı ülkelerden gelmiş, farklı geçmişlere sahip bir grup askerin yer aldığı ilgi çekici bir hikâye sunuyor.

Bu çelik gibi sinirlere sahip askerlerin olağanüstü yolculuğu boyunca oyuncular, Avrupa'nın Doğu ve Batı Cepheleri, Pasifik ve Kuzey Afrika gibi birçok savaş alanında zafer için savaşırken 2. Dünya Savaşı'nın etkili savaşlarını deneyimleyecek.