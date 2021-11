Haberler

Call of Duty: Vanguard, son 14 yılın en kötü çıkışını yaptı

Popüler FPS serisi Call of Duty'nin yeni oyunu Call of Duty: Vanguard, son 14 yılın en kötü çıkışını yapan Call of Duty oyunu oldu.