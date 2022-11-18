Call of Duty: Warzone Mobil'in çıkış tarihi belli oldu

Ücretsiz bir battle royale oyunu olan Call of Duty: Warzone, akıllı telefonlara geliyor. Ancak kullanıcılar, biraz daha beklemek zorunda kalacak.

Activision tarafından 10 Mart 2020'de piyasaya sürülen ücretsiz bir battle royale oyunu olan Call of Duty: Warzone, oyuncu sayısını her geçen gün artırarak popülerliğini korumayı başardı.

Verdansk isimli bir şehirde geçen oyun, ücretsiz olmasının da verdiği avantajla 100 milyon oyuncu sayısını geride bırakmıştı.

Call of Duty Warzone Mobile, önümüzdeki dönemin merakla beklenen mobil oyunları arasında yer alıyor. Oyunun App Store’daki ön kayıt sayfası, çıkış tarihiyle ilgili bilgi veriyor.

Cod: Warzone Mobile, gelecek yıl yayınlanacak

Activision tarafından henüz Warzone Mobile için resmi bir çıkış tarihi açıklanmış değil. Ancak oyunun App Store’daki sayfası, 15 Mayıs 2023 tarihini işaret ediyor.

Apple’ın Warzone Mobile’ın ön kayıt sayfasını App Store’da ön plana çıkarması dikkat çekiyor.

Aynı zamanda mobil cihazlar için gerçekçi bir Call of Duty deneyiminin sözünü veren Activision, oyuncuları birinci sınıf grafiklerin ve sezgisel kontrollerin beklediğini belirtiyor.

Paylaşılan bilgilere göre, oyunu iOS platformunda oynayabilmek için A12 Bionic veya üstü bir işlemciye, iOS 15 ve üstü sürümlerle çalışan bir iPhone veya iPad’e ihtiyacınız olacak.