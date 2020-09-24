Call of Duty: Warzone'un 6. sezon fragmanı yayınlandı

Call of Duty: Warzone’un yaklaşan 6. sezonuna ait ilk fragman geldi. İlk defa metro hatlarıyla karşılaşacağımız yeni sezon, oldukça keyifli geçecek gibi görünüyor.

Activision tarafından 10 Mart 2020'de piyasaya sürülen ücretsiz bir battle royale oyunu olan Call of Duty: Warzone, oyuncu sayısını her geçen gün artırarak popülerliğini korumayı başardı.

Verdansk isimli bir şehirde geçen oyunun 6. sezonuna ait ilk resmi fragman yayınladı. Fragmandaki en dikkat çekici nokta ise, şehri çevreleyen metro ağının oyuna eklenmesi oldu.

Call of Duty: Warzone'un 6.sezon fragmanı - VİDEO

VERDANSK YENİ METRO AĞINA KAVUŞUYOR

29 Eylül’de yayınlanacak olan yeni sezonla birlikte, şehri tamamen çevreleyen metro ağı ve yer altı tünelleri oyuna eklenecek. Şehirde zaten aksiyon dolu sahnelere imza atan oyuncular, artık şehrin altındaki düşmanlardan da korunmak zorunda kalacak.

Yer altına inen 7 farklı metro istasyonunun oyuna ekleneceği 6. sezon güncellemesi hakkında diğer tüm detaylar ise güncelleme yayınlandıktan sonra ortaya çıkacak.