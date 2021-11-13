Call of Duty yapımcısı Activision-Blizzard, Müslüman oyunculardan özür diledi

Oyun geliştiricisi Activision-Blizzard, son oyunu Call of Duty: Vanguard'da Kuran sayfalarına yer verdiği için Müslüman oyunculardan özür diledi.

Birinci şahıs nişancı oyunları serisi Call of Duty'nin yeni çıkan versiyonu 'Call of Duty: Vanguard' hakkında daha önce bazı ülkelerde boykot çağrısı yapılmıştı.

YERDE KUR'AN-I KERİM SAYFALARINA TEPKİLER

Tepkilerin nedeni olarak oyunun ‘Zombi’ modundaki 'Stalingrad haritasında' bir zemine dağılmış, bazıları kana bulanmış Kur'an-ı Kerim sayfalarının yer alması gösterildi.

"İÇERK DUYARSIZCAYDI, ÖZÜR DİLERİZ"

Activision-Blizzard dün Call of Duty Orta Doğu sosyal medya hesapları üzerinden bir özür yayınladı ve içeriği "duyarsız" olarak nitelendirdi. Şirket söz konusu detayın yanlışlıkla dahil edildiğini savundu. Arapça açıklamada “[Oyunda] olduğu gibi asla ortaya çıkmamalıydı; derinden özür dileriz” denildi.

Haritadaki Kur'an-ı Kerim sayfaları, boş kağıtlarla değiştirildi.

ŞİRKET İÇİ TACİZ SKANDALI

Activision-Blizzard, Temmuz ayında ofis içerisinde cinsel taciz ve cinsiyet ayrımcılığına göz yumduğu hatta bunun körüklenmesine izin verdiği iddiasıyla işçileri tarafından dava edilmişti.

Şirketteki çalışanların bir kısmı işten ayrılırken, milyarlarca dolarlık oyun firması en sonunda yöneticileri arasında değişiklik yapmak zorunda kaldı.

20 KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARDILAR

Skandalın ortasında şirket, cinsel tacizle suçlanan eski çalışanlarına yönelik oyun içi referansları bile kaldırdı. Şirket geçen ay, ‘güven kazanmak’ amacıyla 20 kişiyi işten çıkardı.