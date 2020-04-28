Canlı alt yazı özelliği telefon görüşmelerine de gelecek

Google'ın Pixel 4 modellerine getirdiği canlı alt yazı özelliği, yakında telefon görüşmelerinde de kullanılabilecek.

Google, düzenlediği I / O 2019 etkinliğinde, Live Caption adlı yeni bir özellik duyurmuştu. Canlı alt yazı olarak çevirebileceğimiz bu yeni özellik, videolarda veya görüntülü görüşmelerde yer alan sesleri, otomatik olarak alt yazıya dönüştürebiliyor.

Bu özellik, işitme kaybı yaşayanlar veya gürültülü ortamlarda karşısındakinin sesini duymakta zorlananlar için oldukça kullanışlı olabiliyor.

Google, söz konusu özelliği ilk olarak Google Pixel 4 için kullanıma sundu. Ardından eski Pixel modelleri, Samsung ve OnePlus'ın bazı modelleri dahil olmak üzere birkaç yeni telefon da canlı alt yazı özelliğine kavuştu.

TELEFON ARAMALARINDA DA KULLANILABİLECEK

Canlı alt yazı özelliği, her ne kadar videolarda veya görüntülü görüşmelerde kullanılıyor olsa da sesli telefon görüşmelerinde işe yaramıyordu.

Android 11'in geliştirici sürümünde keşfedilen yeni kodlara göre bu özellik, herhangi bir telefon görüşmesi esnasında da kullanılabilecek. Ayrıca bu özellik etkinleştirildiğinde, karşı tarafa aşağıdaki uyarı gidecek:

''Merhaba. Görüştüğünüz kişi canlı alt yazı özelliğini aktif etti. Karşınızdaki kişinin ne dediğinizi daha iyi anlaması için, konuşmanız canlı olarak alt yazıya çevrilecek.''





İNTERNET BAĞLANTISINA İHTİYAÇ DUYMUYOR

Google, canlı alt yazı özelliğini kullanabilmeniz için herhangi bir internet bağlantısına ihtiyaç olmadığını açıklayarak, gizlilikle ilgili olan endişeleri de gidermiş oldu.

Şirket, yeni özelliği gelecek yıllarda daha yaygın bir şekilde kullanılabilir hale getirmek için, diğer Android üreticileri ile birlikte çalıştığını da söylüyor.

CANLI ALT YAZI ÖZELLİĞİ NASIL AÇILIR

Canlı alt yazı özelliğini destekleyen android akıllı telefon sahipleri, ses açma veya kısma tuşuna bastıktan sonra, ses denetimlerinin altındaki simgeden bu özelliği açabilir.

Eğer bu simge görünmüyorsa, Ayarlar > Ses > Canlı alt yazı yolunu izleyerek, söz konusu özelliği etkinleştirebilirsiniz.