Çarpışma aşamasında olan kara delikler görüntülendi

Dünya'ya en yakın süper kütleli kara delik çifti gözlemlendi. Söz konusu oluşumların ileride çarpışacakları belirtiliyor.

Her türlü maddeyi ve ışığı kendisine çekebilecek kadar güçlü bir çekim alanı olan ve kütleleri oldukça büyük olan kara delikler, günümüzde hala gizemini koruyor.

Şili’de bilim insanları, Very Large Telescope (VLT) adlı gözlemevinde, Dünya'ya en yakın süper kütleli kara delik çiftini keşfettiklerini duyurdu.

Söz konusu kara deliklerin, birbirine 1600 ışık yılı uzaklıkta olduğu, Dünya'ya ise 89 milyon ışık yılı uzaklıkta olduğu kaydedildi.

ÇARPIŞARAK BÜTÜN OLACAKLAR

Bilim insanları, kara delik çifti arasındaki boşluğun zamanla azalarak, tek bir kara deliğe dönüşeceğinin altını çizdi.





Kara delik çiftinden birinin, kova takımyıldızı bölgesinde (NGC 7727), bir gökadada yer aldığı belirtilirken, Güneş'ten 154 milyon kat kütleye sahip olduğu bildirildi.

Araştırmacılar, kara deliklerin kütlesinin, yer çekimi kuvveti etrafındaki yıldızların hareketi ile nasıl etkilendiğine bakılarak hesaplandığını belirtti.

Uzmanlar, ilk kez bir süper kütleli kara delik çiftinin bu şekilde hesaplandığını aktararak, bilinen diğer süper kütleli kara delik sayısının yüzde 30 oranında artabileceğini bildirdi.