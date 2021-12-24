Çentiğe veda: iPhone 14 ekranları Samsung ve LG'ye emanet

Gelen bilgilere göre, gelecek yıl karşımıza çıkacak iPhone 14 modellerinin ekranlarında Samsung ve LG imzası olacak. Ayrıca çentiğin yerini ekran deliği alacak.

Apple, merakla beklenen iPhone 14 serisini Eylül 2022'de tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni modellerin satışa sunulmasına aylar var, ancak şimdiden çeşitli sızıntılar ortaya çıkmaya başladı.

Apple'ın gelecek yıl görücüye çıkaracağı iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in ekranı konusunda Güney Koreli kaynaklardan yeni bilgiler geldi.

ÇENTİĞE VEDA

Güney Koreli The Elec'in iddiasına göre, gelecek yılki iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri, Samsung ve LG tarafından sağlanan delikli LTPO OLED ekran panellerine sahip olacak.

Kısacası Apple, artık çentiğe veda edip birkaç yıldır Android modellerde kullanılan delikli ekran tasarımına geçecek.

Apple'ın en büyük OLED panel tedarikçisi Samsung'un, 6.1 inçlik iPhone 14 Pro için delikli ekran panelleri tedarik edeceği; 6.7 inçlik iPhone 14 Pro Max için delikli ekran panellerinin ise LG tarafından üretileceği belirtiliyor.

Öte yandan, tüm bu bilgiler Apple tarafından henüz doğrulanmadığı için birer iddiadan öteye geçemeyecek.