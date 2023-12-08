Çentiksiz iPhone geliyor: Apple ile LG anlaştı Apple, çentiksiz iPhone modelleri için çalışmalara başladı. Şirket, kamerayı ekranın altına yerleştirmek için LG ile birlikte çalışacak.

ensonhaber.com

Apple, 'tamamen ekrandan oluşan' bir iPhone üretmek için kolları sıvadı. Şirket, ilk olarak iPhone X modelinde çentik kullandı ve sonraki modellerde bu çentiği daha da küçülttü.

Daha sonra şirket, Dinamik Ada ile ekran çentiğine farklı bir boyut kazandırsa da hala tamamen çentiksiz bir iPhone modeli göremedik.

Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda her yıl daha gelişmiş kamera ve panel özellikleri ile karşılaşıyoruz. Ancak ekran altı kamera (UDC) teknolojisi, hala bekleneni vermiş değil.

Telefon üreticilerinin çoğunluğu, görüntü kalitesindeki bozulma nedeniyle henüz telefonlarında ekran altı kameraları kullanmaya başlamadı.

Ekran altı kameranın sunduğu görüntü, geleneksel ön kameraların kalitesine yetişemiyor. Bu teknolojiyi kullanan dünyanın ilk telefonu Axon 20 de benzer kalite sorunları yaşamıştı.

Apple, çentiği kaldırmak için LG ile çalışacak

Çin'den gelen raporlara göre LG Innotek, ''Freeform Optic'' adlı özel bir lens ile ekran altı kamera teknolojisindeki sorunları ortadan kaldırmaya hazırlanıyor.

LG'ye göre bu lens, ''serbest eğri'' biçimli birden fazla yüzeye sahip olacak. Böylece ışık geçirgenliği 2023 yılına kadar yüzde 20'ye, 2024'ten sonra ise yüzde 40'a çıkacak.

Gelen bilgilere göre, çentiksiz ekrana sahip ilk iPhone modelinin gelmesi 2026 yılını bulacak. O zamana kadar Apple, güncel modellerde kullanılan Dinamik Ada tasarımını daha da küçülterek, Android telefonlarda gördüğümüz ekran deliğine geçecek.



