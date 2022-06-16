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Cep telefonlarıyla ilgili doğru bilinen yanlışlar

Cep telefonlarıyla ilgili doğru bilinen yanlışlar

Bu zamana kadar telefonlar hakkında bildiğiniz her şeyi unutun. Çünkü doğru diye bildiğiniz her şey yanlış olabilir.