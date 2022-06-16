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- Cep telefonlarıyla ilgili doğru bilinen yanlışlar
Cep telefonlarıyla ilgili doğru bilinen yanlışlar
Bu zamana kadar telefonlar hakkında bildiğiniz her şeyi unutun. Çünkü doğru diye bildiğiniz her şey yanlış olabilir.
- 16.06.2022 - 17:42
- Güncelleme : 16.06.2022 - 17:55
Bazı bilgilerin doğruluğunu araştırmadan, bu bilgilerin doğru olduğunu zannedip o şekilde davranıyoruz. Peki bildikleriniz ne kadar doğru? İşte cep telefonlarıyla ilgili doğru bildiğiniz yanlışlar..
YANLIŞ
- Telefonun şarjı bitmeden yeniden şarj etmeyin; bataryaya zarar verir.
DOĞRU
- Bu durum bugün pek çok telefonda bulunan Lityum-ion piller için geçerli değil. Bu piller eski tür piller ile aynı ham maddeyi içermezler. Bu nedenle tamamen bitmeden yani içinde şarj varken yeniden doldurulabilir, bataryaya bir zararı olmaz.
YANLIŞ
- Akıllı telefonları gece şarjda bırakmak piline zarar verir.
DOĞRU
- Yanlış, akıllı telefonlar pil dolduğunda elektrik akımını keserler. Yani yüzde 100 şarj dolumu olduğunda telefonu fişten çekmezseniz hiçbir şey olmaz; ne telefon patlar ne de batarya ömrü kısalır.
YANLIŞ
- Arka planda çalışan uygulamalar, telefonun yavaşlamasına sebep olur. Bu nedenle de batarya tüketimi daha fazla olur!
DOĞRU
- Arka plandaki uygulamalar telefonun yavaşlanmasına sebep olmaz. Çünkü telefonlar belirli sayıda uygulamanın çalışmasına izin veriyor.
YANLIŞ
- iPhone'ların batarya ömürleri, kapatılan uygulamalarla uzar.
DOĞRU
- Batarya ömrü ile ilgili olarak ortaya atılan birçok rivayet arasından bu bilgi gerçeği yansıtmamaktadır. Şarj ile ilgili bir probleminiz olmadığı takdirde, acele bir biçimde uygulamaları kapatmanıza lüzum yok.