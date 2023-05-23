Cep yakıyor! Motorola’nın yeni katlanabilir telefonu Razr 40 Ultra fiyatı belli oldu Motorola’nın yeni katlanabilir telefonu Razr 40 Ultra’nın fiyatı ortaya çıktı. İşte telefon hakkında tüm bilinenler.

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Samsung ve Huawei'nin kendi katlanabilir telefonlarını tanıtmasının ardından, Motorola da 2019 yılında merakla beklenen katlanabilir telefonu Razr'ı tanıtmıştı.

Samsung'un ve Huawei'nin katlanabilir telefonlarının aksine dikey olarak katlanan telefon, yeni modeliyle karşımıza çıktı.

Motorola Razar 40 Ultra özellikleri

Motorola Razr 40 Ultra, dev bir dış ekran tasarımıyla Oppo Find N2 Flip ve Galaxy Z Flip 5’e rakip olacak. Kapak ekranında, iki büyük kamera lensi ve led flaş karşımıza çıkıyor.

Razr 40 Ultra’nın Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcinsinden güç alması bekleniyor.

Razr 40 Ultra’da ana kamera 12 megapiksel çözünürlüklü Sony IMX563 sensörü olacak. Bu kameraya, 13 megapiksel ultra geniş açılı kamera eşlik edecek.

Kutusundan Android 13 ile çıkması beklenen telefonun, önümüzde haftalarda tanıtılacağı tahmin ediliyor.

Fiyatı ortaya çıktı

Motorola Razr 40 Ultra, şimdiden bazı satış sitelerinde 1066 dolardan başlayan fiyatlarla listelendi.

Bu fiyatlandırma, amiral gemisi telefonun Galaxy Z Flip 4'e rakip olacağını gösteriyor.