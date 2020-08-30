Chadwick Boseman için yapılan paylaşım, Twitter tarihinin en çok beğenilen tweet'i oldu

Chadwick Boseman için yapılan paylaşım, Twitter tarihinin en çok beğenilen tweet'i oldu

Chadwick Boseman’ın ölüm haberini duyurmak için atılan tweet, Twitter tarihinin en beğenilen tweeti olarak rekor kırdı. Yapılan paylaşımı 6.3 milyon kullanıcı beğendi.

Marvel serisinin filmlerinden olan "Black Panther" (Kara Panter) filminde başrolde oynayan ABD'li aktör Chadwick Boseman, 29 Ağustos Cumartesi günü yaşamını yitirmişti.

2016 yılında kanser teşhisi konulan ve 4 yıldır tedavi gören Boseman'ın ölümü sevenlerini yasa boğarken, haberi ilk olarak Boseman’ın ailesi ünlü aktörün kendi Twitter hesabından duyurdu.

TWITTER REKORUNU KIRDI

Avengers, Black Panther gibi yüksek bütçeli filmlerin çekiminde çalışırken, aynı zamanda sayısız ameliyat ve kemoterapi alan Boseman’ın ölüm haberini duyuran söz konusu paylaşım, 6.3 milyon gibi inanılmaz bir beğeni sayısına ulaşarak Twitter tarihinde en çok beğenilen tweet oldu.





Şu anda 6.4 milyon beğeni sayısının yanı sıra 3 milyon retweet ve 154.2 bin yorum alan paylaşım, Twitter rekorlarını altüst etti.

Marvel Sinema Evreni'ne giriş yapan ve Chadwick Boseman'ın baş rol oynadığı "Black Panther" filmi, Wakanda Kralı babasının ölümünden sonra tahta geçmek ve kral olarak gerçek yerini almak üzere Afrika'daki yuvasına dönen Kara Panter'in hikayesini beyaz perdeye taşımıştı.

Black Panther filmi, 2019'daki Oscar ödüllerinde "En İyi Özgün Müzik", "En İyi Kostüm Tasarımı" ve "En İyi Yapım Tasarımı" dallarında ilk sıraya girmiş ve törenin en çok ödül kazanan yapımlarından olmuştu.