ChatGPT artık WhatsApp üzerinden kullanılabiliyor

Haber Merkezi

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, artık telefonla aranabiliyor ve WhatsApp üzerinden mesajlaşabiliyor. OpenAI, bu yeni özellikleri 10. canlı yayın etkinliğinde duyurdu.

ABD'deki kullanıcılar, 1 (800) 242-8478 numaralı telefonu arayarak ChatGPT ile konuşabiliyor.

Bu özellik, akıllı telefonları olmayan kişilerin de ChatGPT'ye erişmesini sağlıyor. 15 dakikalık ücretsiz görüşme süresi sunan OpenAI, daha uzun görüşmeler için kullanıcıların hesaplarına giriş yapmasını istiyor.

WHATSAPP ENTEGRASYONU

WhatsApp kullanıcıları, +1 800 242 8478 numarasını rehberlerine ekleyerek ChatGPT ile mesajlaşabiliyor.

Bu özellik, ChatGPT'nin WhatsApp üzerinden kullanılmasını ve mesajların arkadaşlarla paylaşılmasını sağlıyor.

WhatsApp entegrasyonu, şu anda sadece metin tabanlı iletişimi destekliyor. Gelişmiş Ses Modu ve görsel giriş gibi özellikler henüz WhatsApp'ta kullanılamıyor.

OpenAI, bu yeni özelliklerle ChatGPT'yi daha fazla kişiye ulaştırmayı hedefliyor. Telefonla erişim ve WhatsApp entegrasyonu, ChatGPT'nin daha geniş kitleler tarafından kullanılmasını sağlayacak.