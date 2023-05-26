ChatGPT, Avrupa’da hizmetlerini durdurabilir ChatGPT, yeni yapay zeka yasaları nedeniyle Avrupa'da hizmetlerini durdurma kararı alabilir.

ensonhaber.com

ChatGPT, henüz test aşamasında olmasına rağmen yetenekleri ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Son zamanlarda yapay zeka teknolojilerinin popüler olmasıyla birlikte, Avrupa Birliği olası risklere karşı yeni önlemler hayata geçiriyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yapay zeka alanında çalışan bütün şirketlerin katılımıyla alana yeni kurallar getirecek bir anlaşma imzalayacak.

ChatGPT hizmetlerini durdurabilir

OpenAI CEO’su Sam Altman, Avrupa Birliği (AB) tarafından geliştirilen yapay zeka düzenlemeleri nedeniyle şirketin Avrupa’daki ChatGPT ve benzeri hizmetlerini durdurabileceği konusunda uyardı.

Söz konusu kurallara endişe ile yaklaştıklarını söyleyen Altman, şu ifadeleri kullandı:

Kurallara uymaya çalışacağız, ancak uymamız mümkün olmazsa hizmet verme işlemine son vereceğiz.

AB, yeni yapay zeka yasası kapsamında, gerektiği şekilde şirketlerin bilgi vermesini zorunlu hale getiriyor.

Daha önce bu tür bilgileri paylaşan OpenAI, yapay zeka araçlarının ticari kullanımı arttıkça bilgi vermeyi durdurdu.

Şirket yöneticileri, eğitim metotları ve veri kaynakları gibi bilgilerin verilmemesi gerektiğini, çünkü bu bilgilerin rakip şirketler tarafından kopyalanabileceğini düşünüyor.