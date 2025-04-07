ChatGPT filtre akımı: Studio Ghibli fotoğraf nasıl yapılır? Ghibli foto filtresi...

Yağmur Uçar

ChatGPT'nin yeni Ghibli filtresi, anime severlerin favorisi oldu.

Sosyal medyada akım haline gelen filtre, "ChatGPT Ghibli filtresi nasıl yapılır" ve "Ghibli nasıl yapılır" soruları gündeme getirdi.

Akıma katılım sağlamak isteyenler, ChatGPT ile Ghibli filtre yapmak istiyor.

Peki, Studio Ghibli fotoğraf nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

CHATGPT STUDIO GHİBLİ FİLTRE AKIMI

Ghibli tarzı görseller, pastel renk paletleri, yumuşak dokular ve doğayla iç içe sahnelerle karakterizedir. Yapay zeka araçları sayesinde, kullanıcılar bu estetiği kendi görsellerine uygulayabiliyor.

Studio Ghibli görsel elde etmek için istediğiniz bir fotoğrafı ChatGPT'ye yükleyin.

Daha sonra ChatGPT'ye "Bu görseli Studio Ghibli tarzına çevir" şeklinde bir komut verin.

Eğer daha detaylı bir görsel istiyorsanız, örneğin renk paleti, arka plan ve karakter detayları hakkında ek bilgiler verin.