ChatGPT geliştiricisi Sam Altman görevinden ayrılıyor Yapay zeka uygulaması ChatGPT'yi geliştiren OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman'ın görevinden ayrılacağı bildirildi.

AA

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.

Yapay zeka uygulaması ChatGPT'yi geliştiren OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman'ın görevinden ayrılacağı açıklandı.

OpenAI tarafından yapılan açıklamada, şirketin yönetim kurulunun Sam Altman'ın CEO'luk görevinden ve yönetim kurulundan ayrılacağını duyurduğu aktarıldı.

Açıklamada, şirketin baş teknoloji yöneticisi Mira Murati'nin geçici olarak Altman'ın görevine getirildiği kaydedildi.

Samimi değildi

Altman'ın ayrılışının yönetim kurulu tarafından yürütülen inceleme sürecinin ardından geldiği belirtilen açıklamada, bu süreçte Altman'ın yönetim kuruluyla olan iletişiminde tutarlı bir şekilde samimi olmadığı ve bu durumun Altman'ın sorumluluklarını yerine getirmesine engel olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Yönetim kurulunun artık Altman'ın OpenAI'ya liderlik etmeye devam etme becerisine güveni yok." değerlendirmesinde bulunuldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)