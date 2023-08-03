ChatGPT, her görüşmede yarım litre su tüketiyor ChatGPT'nin her 20-50 soru cevap için 500 ml su içtiği kaydedildi. GPT-3 veri merkezinde kullanılan sıvı soğutma sisteminde 700 bin litrelik su bulunuyor.

ensonhaber.com

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.

Yapay zeka sistemlerinin soğutulması için kullanılan fanların ve klimaların yeterli olmadığı, bu durumdan dolayı makinelerin ısınmaması için sıvı soğutma sistemlerinin kullanıldığı biliniyor.

Bazı araştırmacılar, yapay zeka sohbet robotlarının şaşırtıcı miktarda su kullandığını ortaya çıkardı.

Araştırmacılara göre, Microsoft,'un ABD veri merkezlerinde GPT-3 eğitiminin doğrudan 700 bin litre tatlı su tüketebileceğini hesapladı.

ChatGPT'nin su tüketimi

Hesaplamalara göre ChatGPT ile yaptığınız yaklaşık 20-50 soru ve yanıttan oluşan her görüşme için, yapay zeka sohbet asistanı 500 ml su tüketiyor.

Öte yandan Google'ın yapay zeka sohbet robotu Bard'ın da sıvı soğutma sisteminden dolayı su tüketimi sağladığı belirtildi.

Google ve Microsoft, 2024 yılına kadar veri merkezlerinde kullandıkları sıvı soğutma sistemindeki suyun miktarını yüzde 95 oranında azaltmayı hedefliyor.