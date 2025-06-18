ChatGPT ile görsel oluşturma özelliği WhatsApp'a geldi

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OpenAI, popüler yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin en yetenekli özelliklerinden biri olan görüntü oluşturmayı artık WhatsApp üzerinden de kullanılabilir hale getirdi.

Bu hamle, yapay zekayı günlük iletişimin bir parçası haline getirme yolunda atılmış önemli bir adım.

HESAP OLMADAN WHATSAPP'TAN GÖRÜNTÜ OLUŞTURMA

Kullanıcılar, bir ChatGPT hesabı oluşturmaya gerek duymadan, 1-800-242-8478 numarasından WhatsApp üzerinden ChatGPT'ye mesaj göndererek bu özelliği kullanabiliyor.

Yapay zekaya doğal bir dille ne tür bir görüntü oluşturması veya düzenlemesi gerektiğini söylemek yeterli.

Bu özellik, OpenAI'nin gelişmiş 4o görüntü oluşturma modelini kullanıyor. Kullanıcılar, gerçekçi fotoğraflardan sanatsal çizimlere kadar geniş bir yelpazede görseller üretebiliyor veya mevcut bir fotoğrafı düzenleyebiliyor.

OpenAI, bu özelliğin "herkes için kullanılabilir" olduğunu belirtti. Ancak, bir ChatGPT hesabı olmayan kullanıcıların, ChatGPT'nin ücretsiz sürümündekine benzer şekilde günlük görüntü oluşturma limitleriyle karşılaşacağı anlaşılıyor.

Bu hamle, WhatsApp'taki ChatGPT WhatsApp entegrasyonunu, Meta'nın kendi geliştirdiği ve platforma daha agresif bir şekilde entegre ettiği Meta AI'a karşı doğrudan bir rakip haline getiriyor. ChatGPT, kullanıcılara daha isteğe bağlı bir yapay zeka deneyimi sunuyor.