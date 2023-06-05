ChatGPT ilk kez bir akıllı telefona entegre edildi Infinix markasının satışa çıkacak olan Note 30 serisinde, ChatGPT botunun Folax dijital asistanına entegre edileceği söyleniyor.

ensonhaber.com

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.

ChatGPT ilk kez bir akıllı telefona entegre edilecek. Infinix markasının satışa çıkacak olan Note 30 serisinde, ChatGPT botunun Folax dijital asistanına entegre edileceği söyleniyor.

Firmanın halihazırda kullanımda olan Folax adındaki dijital asistanı, yakında ChatGPT desteğine kavuşabilir.

Gelen bilgilere göre, kullanıcılar mikrofon tuşuna basılı tuttuğunda Folax devreye girecek ve ChatGPT tabanlı Bing arama motorunun sonuçlarına çok benzer sonuçlar üretecek.

Telefonlar yakında satışta

Infinix Note 30 serisi akıllı telefonlar, ülkemiz de dahil olmak üzere kısa süre içerisinde piyasaya sürülecek. Böylece marka, ChatGPT'yi telefonlarına entegre eden ilk akıllı telefon üreticisi olacak.