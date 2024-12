ChatGPT, medya içeriği kullandığı için milyar dolarlık dava ile karşı karşıya

Haber Merkezi

Yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesiyle birlikte, bu teknolojilerin geliştirilmesinde kullanılan verilerin kaynağı ve telif hakları konusu da önem kazanıyor.

ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI, Kanada'da telif hakkı ihlali iddiasıyla milyar dolarlık bir dava ile karşı karşıya.

Beş büyük Kanada haber kuruluşu, OpenAI'nin yapay zeka modellerini eğitmek için haber içeriklerini izinsiz kullandığını iddia ediyor.

KANADA MEDYASI, OPENAI'YE KARŞI BİRLEŞTİ

Kanada'nın önde gelen haber kuruluşları, OpenAI'nin yapay zeka modellerini eğitmek için makalelerini hukuka aykırı şekilde kullandığını iddia ederek güçlerini birleştirdi.

The Globe and Mail, The Canadian Press, CBC/Radio-Canada, Torstar ve Postmedia, 29 Kasım'da OpenAI'ye karşı yasal işlem başlattı.

MİLYAR DOLARLIK TAZMİNAT TALEBİ

Grup, ChatGPT'yi eğitmek için yasadışı kullanıldığını iddia ettikleri her makale için 20 bin Kanada doları (yaklaşık 14 bin 300 ABD doları) tutarında cezai tazminat talep ediyor.

Kanıtlanırsa, toplam tazminat milyarlara ulaşabilir. Medya kuruluşları ayrıca OpenAI'nin makalelerinden elde ettiği kârın bir kısmını devretmesi için baskı yapıyor.

Ek olarak, şirketin bundan sonra içeriklerini kullanmasını engellemek için bir mahkeme emri istiyorlar.

OpenAI, modellerinin herkese açık bilgilerle eğitildiğini, yaratıcıların haklarına saygı göstermeyi amaçlayan adil kullanım ve uluslararası telif hakkı ilkelerine uyduğunu belirterek yöntemlerini savunuyor. Ancak, bu savunmanın mahkemede geçerli olup olmayacağı henüz belirsiz.

YAPAY ZEKA VE TELİF HAKLARI TARTIŞMASI

Bu dava, yazarlar, sanatçılar, müzik yayıncıları ve diğer telif hakkı sahipleri tarafından, üretken AI sistemlerini eğitmek için çalışmalarının kullanımı konusunda OpenAI ve diğer teknoloji şirketlerine karşı açılan davaların giderek artan listesine ekleniyor.

Bu yılın başlarında, ABD'de OpenAI'ye karşı The New York Times ve diğer medya kuruluşları tarafından açılan davalar da dahil olmak üzere benzer davalar açılmıştı.