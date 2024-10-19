ChatGPT uygulaması Windows'a geldi

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OpenAI'nin ChatGPT uygulaması, Mac uygulamasının PC sürümünü test etmeye başlamasıyla birlikte artık Windows'ta da ücretli kullanıcılar için erişilebilir hale geldi.

İlerleyen zamanda uygulamadan ücretsiz bir şekilde faydalanan kullanıcılar için de kullanıma sunulması bekleniyor.

MODERN ARAYÜZ BARINDIRIYOR

Özel ChatGPT uygulaması, sohbet robotuna kendi penceresinden iyi tasarlanmış, modern bir arayüzde istemler sormanıza olanak tanır.

ChatGPT uygulaması Windows kullanıcılarına Alt + Space ile yapay zekayı etkinleştiren klavye kısayoluna erişim de sağlıyor.

YAPAY ZEKAYA SORU SORULMASINI SAĞLIYOR

Uygulama, fotoğraflar gibi dosyaları yüklemenize izin vererek yapay zekaya belgeler veya bir resmin kökeni hakkında soru sormanıza olanak tanıyor.

OpenAI, geçtiğimiz aylarda ChatGPT uygulamasını ilk olarak Mac cihazlarda kullanıma sunmuştu.

Bugün, ChatGPT Plus, Enterprise, Team ve Edu kullanıcıları Windows masaüstü uygulamasının ilk sürümünü test etmeye başlayabilir.

Alt + Boşluk kısayoluyla bilgisayarınızda ChatGPT'ye daha hızlı erişin.