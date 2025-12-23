ChatGPT yıl sonu özeti yayınlandı: Özel ödül ve şiirler sunuyor…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yıl sonu yaklaştıkça dijital platformların geleneksel hale gelen özet paylaşımları bu yıl yapay zeka dünyasına da taşındı.

Müzik dinleme alışkanlıklarını ortaya koyan Spotify Wrapped benzeri bir deneyim, bu kez ChatGPT kullanıcıları için sunuluyor.

OpenAI, “Your Year with ChatGPT” adıyla duyurduğu yeni özellikle kullanıcıların yıl boyunca platformda gerçekleştirdiği etkileşimleri tek bir çatı altında topluyor.

Hazırlanan bu yıl sonu özeti, kullanıcıların ChatGPT’yi hangi konularda, ne sıklıkla ve nasıl kullandığını eğlenceli bir formatla yansıtıyor.

CHATGPT’NİN YIL SONU ÖZETLERİ

OpenAI tarafından hazırlanan yıl sonu özetleri, kullanıcıların yıl boyunca ChatGPT ile kurduğu etkileşimleri analiz ederek kişiselleştirilmiş içerikler oluşturuyor.

Paylaşılan bilgilere göre sistem, “hafif, gizlilik odaklı ve tamamen kullanıcı kontrolünde” olacak şekilde tasarlandı.

Özetlerde yalnızca kullanım sıklığı değil, ChatGPT’nin hangi amaçlarla kullanıldığı da ön plana çıkarılıyor.

Kod yazma, hata ayıklama, yaratıcı fikir üretimi ya da bilgi araştırması gibi alışkanlıklara göre kullanıcılara özel unvanlar veriliyor. Örneğin teknik konularda yoğun kullanım yapanlara “Creative Debugger” gibi dikkat çekici rozetler sunuluyor.

Yıl sonu özetlerinin bir diğer öne çıkan yönü ise kişisel dokunuşlar. ChatGPT, kullanıcıların ilgi alanlarına göre özel bir şiir yazarken, yıl boyunca yapılan sohbetlerden ilham alan yapay zeka destekli bir görsel de oluşturuyor.

KİMLER ERİŞEBİLİR?

OpenAI, yeni özellikle ilgili yaptığı açıklamada, özelliğin şu aşamada yalnızca Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki kullanıcılara açıldığını duyurdu.

Yıl sonu özetlerine erişebilmek için kullanıcıların ChatGPT’ye kayıtlı olması ve Ücretsiz, Plus veya Pro aboneliklerinden birine sahip bulunması gerekiyor. Takım, Kurumsal ve Eğitim hesapları ise şimdilik bu kapsamın dışında tutuluyor.

OpenAI, özetlerin görüntülenebilmesi için bazı teknik koşulların da sağlanması gerektiğini vurguluyor. Buna göre kullanıcıların:

Hafıza özelliğini açık tutması,

Sohbet geçmişini kapatmamış olması,

Yıl boyunca belirli bir kullanım eşiğini aşmış olması gerekiyor.

Bu şartları karşılamayan hesaplarda yıl sonu özetleri görünmüyor.

Erişimi bulunan kullanıcılar, ChatGPT ana ekranında yer alan özel bildirim üzerinden özetlerine ulaşabiliyor.