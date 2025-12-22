7 milyar yaşındaki gizemli ziyaretçi: 3I/ATLAS, Dünya'ya veda ediyor

- 3I/ATLAS, 19 Aralık'ta Dünya'ya 270 milyon kilometre yaklaşarak en yakın geçişini yaptı.
- 7 milyar yaşındaki bu cisim, güneş sisteminden ayrılıp Samanyolu'nda yolculuğuna devam ediyor.
- Bilim insanlarına inceleme fırsatı sunan 3I/ATLAS, güneş sistemimizin ötesindeki oluşumlarla ilgili önemli ipuçları taşıyor.
Yıldızlararası uzaydan gelen 3I/ATLAS kuyruklu yıldızı, 19 Aralık Cuma günü gezegenimize en yakın geçişini gerçekleştirdi.
Dünya’ya 270 milyon kilometre yaklaşan bu gök cismi, artık güneş sisteminin dış kısımlarına doğru hareket ederek Samanyolu'ndaki yolculuğuna devam edecek.
KEŞFEDİLEN ÜÇÜNCÜ YILDIZLARARASI CİSİM
Daha önce gözlemlenen 'Oumuamua ve 2I/Borisov'dan sonra keşfedilen üçüncü yıldızlararası cisim olan 3I/ATLAS, bilim insanlarına eşsiz bir inceleme fırsatı sundu.
NASA'nın ATLAS sistemi tarafından 1 Temmuz 2025'te tespit edilen bu cisim, güneş sistemimizin ötesindeki oluşumlar hakkında önemli ipuçları taşıyor.
GÜNEŞ SİSTEMİNDEN DAHA YAŞLI
Yörünge analizleri, bu kuyruklu yıldızın 4,6 milyar yıllık güneş sistemimizden çok daha yaşlı bir galaksi bölgesinden geldiğini gösteriyor.
Samanyolu'nun "kalın yıldız diski"nden kopup geldiği düşünülen cisim, yaklaşık 7 milyar yaşında.
BEKLENMEDİK PARLAKLIK ARTIŞI
Kuyruklu yıldız, 29 Ekim'de güneşe en yakın noktaya ulaştığında bilim insanlarını şaşırtan bir parlaklık seviyesine erişti.
Uzmanlar, standart Oort bulutu kuyruklu yıldızlarının parlama hızını aşan bu durumun nedenini henüz tam olarak çözebilmiş değil.