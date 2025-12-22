7 milyar yaşındaki gizemli ziyaretçi: 3I/ATLAS, Dünya'ya veda ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yıldızlararası uzaydan gelen 3I/ATLAS kuyruklu yıldızı, 19 Aralık Cuma günü gezegenimize en yakın geçişini gerçekleştirdi.

Dünya’ya 270 milyon kilometre yaklaşan bu gök cismi, artık güneş sisteminin dış kısımlarına doğru hareket ederek Samanyolu'ndaki yolculuğuna devam edecek.

KEŞFEDİLEN ÜÇÜNCÜ YILDIZLARARASI CİSİM

Daha önce gözlemlenen 'Oumuamua ve 2I/Borisov'dan sonra keşfedilen üçüncü yıldızlararası cisim olan 3I/ATLAS, bilim insanlarına eşsiz bir inceleme fırsatı sundu.

NASA'nın ATLAS sistemi tarafından 1 Temmuz 2025'te tespit edilen bu cisim, güneş sistemimizin ötesindeki oluşumlar hakkında önemli ipuçları taşıyor.

GÜNEŞ SİSTEMİNDEN DAHA YAŞLI

Yörünge analizleri, bu kuyruklu yıldızın 4,6 milyar yıllık güneş sistemimizden çok daha yaşlı bir galaksi bölgesinden geldiğini gösteriyor.

Samanyolu'nun "kalın yıldız diski"nden kopup geldiği düşünülen cisim, yaklaşık 7 milyar yaşında.

BEKLENMEDİK PARLAKLIK ARTIŞI

Kuyruklu yıldız, 29 Ekim'de güneşe en yakın noktaya ulaştığında bilim insanlarını şaşırtan bir parlaklık seviyesine erişti.

Uzmanlar, standart Oort bulutu kuyruklu yıldızlarının parlama hızını aşan bu durumun nedenini henüz tam olarak çözebilmiş değil.