ChatGPT’de veri sızıntısı: Kredi kartı bilgileri açığa çıktı OpenAl, bazı ChatGPT kullanıcılarının kişisel bilgileri ile kredi kartı verilerinin açığa çıkmasına neden olan bir hatanın tespit edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi

ChatGPT, henüz test aşamasında olmasına rağmen yetenekleri ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.

ChatGPT, ocak ayında 100 milyon kullanıcı barajını aştı. Sohbet robotu, günde yaklaşık 13 milyon bireysel kullanıcı tarafından ziyaret ediliyor.

Kullanıcı verileri sızdırıldı

OpenAl, bazı ChatGPT kullanıcılarının kişisel bilgileri ile kredi kartı verilerinin açığa çıkmasına neden olan bir hatanın tespit edildiğini duyurdu.

Söz konusu sızıntı, kullanıcıların kendi konuşma geçmişlerinde kendilerine ait olmayan sohbet başlıklarını görmesiyle fark edildi.

OpenAI CEO'su Sam Altman, şirketin hatalar nedeniyle kötü hissettiğini ancak önemli hataların düzeltildiğini söyledi.

OpenAI tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bazı kullanıcıların başka bir aktif kullanıcının adını ve soyadını, e-posta adresini, ödeme adresini, kredi kartı numarasının (yalnızca) son dört hanesini ve kredi kartı son kullanma tarihini görmesi mümkündü.

Açıklamada, durumdan ChatGPT Plus abonelerinin yüzde 1,2'sinin etkilendiği belirtildi. Bununla birlikte ChatGPT’nin küresel olarak yaklaşık 100 milyon kullanıcısı bulunuyor, ancak kaçının hizmet için ödeme yaptığı bilinmiyor.