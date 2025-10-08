ChatGPT'den daha iyi yanıt almak için 10 komut

Yapay zeka uygulamaları "prompt" yani "komut" alarak çalışır ve bu Türkçe'de "istem" olarak tanımlanmıştır.

Bu istemler, sohbet robotunu istediğimiz cevaplara yönlendirir.

Yönlendirmeler, ChatGPT gibi yapay zeka modelleriyle etkileşiminizin temelini oluşturur ve etkili yönlendirme daha doğru ve faydalı yanıtlar sağlayabilir.

Peki, istediğimiz cevabı alamıyorsak…

Bu soruların çok sık araştırıldığını gördük:

ChatGPT'nin cevabı çok belirsizse ne yapmalıyım?

ChatGPT sorumu yanlış anladığında bunu nasıl düzeltebilirim?

ChatGPT bilgileri tekrar tekrar veriyorsa ne yapabilirim?

İşte, ChatGPT'nin sizi daha iyi anlaması ve istediğiniz cevabı vermesi için bazı ipuçları….

ETKİLİ 10 KOMUT

"(ROL) rolünü üstlen. (KİTLE) için (STİL/BİÇİM) ile (GÖREV) yapmanı istiyorum. Bir özetle başla ve bir öneriyle bitir."

Eğer ChatGPT senin isteğini tam kavramadıysa, cevap vermeden önce doğrulama yapmasını sağlarsın.

"Cevabını kısa, net ve örneklerle destekleyerek yaz."

Belirsiz cevaplardan kurtulmanın en kolay yolu.

"Aynı bilgiyi tekrar etme, yalnızca yeni ve ek bilgiler sun."

Konu ilerledikçe aynı şeyleri duymak yerine her seferinde farklı detay alırsın.

"Yanıtını adım adım ve numaralı liste halinde yaz."

Karışık konularda daha net bir yol haritası çıkar.

"Önce kısa bir özet ver, ardından detaylara gir."

Hem hızlı bilgi edinirsin hem de ayrıntıları kaçırmazsın.

"Yanıtını tablo formatında düzenle."

Özellikle karşılaştırmalı konularda görsel ve kolay anlaşılır hale gelir.

"Sorumu yanlış anladıysan, önce kendi cümlelerinle tekrar et."

Böylece yapay zekânın seni doğru anlayıp anlamadığını kontrol edersin.

"Aynı bilgiyi üç farklı dille yaz: resmi, günlük ve yaratıcı."

Cevabın farklı tonlarda gelmesini sağlar, ihtiyacına göre seçebilirsin.

"Eksik kalan kısımları bana sor, sonra devam et."

ChatGPT, net olmayan noktaları tamamlamak için seni sürece dahil eder. Bu da daha kişisel ve doğru cevap getirir.

"Yanıtını mümkünse kaynaklarla destekle."

Belirsizlikleri azaltır, güvenilirlik sağlar.