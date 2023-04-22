ChatGPT'nin aylık maliyeti 21 milyon doları aştı Yapılan analizlere göre, ChatGPT hizmetinin sürdürülmesi günlük ortalama 700 bin dolardan aylık 21 milyon dolara mal oluyor.

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ChatGPT, henüz test aşamasında olmasına rağmen yetenekleri ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.

ChatGPT'nin maliyeti oldukça fazla

Yapılan analizlere göre, ChatGPT hizmetinin sürdürülmesi günlük ortalama 700 bin dolardan aylık 21 milyon dolara mal oluyor.

Oluşan maliyet, ChatGPT-3 modeli baz alınarak hesaplandı. ChatGPT-4 modelinin devreye girmesiyle bu rakamın daha da yukarılara çıktığı tahmin ediliyor.

ChatGPT neden bu kadar maliyetli

ChatGPT gibi büyük ölçekli makine öğrenimi modellerini sunucularda çalıştırmak, bu modelleri eğitmek ve sürdürmek için gereken önemli hesaplama kaynakları nedeniyle harcanan para artıyor.

Ek olarak, modelin boyutu ve karmaşıklığı, işlenen veri miktarı ve kullanıcı talebinin düzeyi gibi faktörlere bağlı olarak maliyet yükselebiliyor.