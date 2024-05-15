ChatGPT'nin ücretli özellikleri artık tüm kullanıcılara açılıyor OpenAI, ses, görüntü ve metin üzerinden gerçek zamanlı mantık yürütebilen yeni modeli "GPT-4o"yu tanıtmıştı. Şirket, birçok ücretli özelliğin tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacağını duyurdu.

ensonhaber.com

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.

Yapay zeka sohbet asistanı ChatGPT'yi geliştiren OpenAI şirketi; ses, görüntü ve metin üzerinden gerçek zamanlı mantık yürütebilen yeni modeli "GPT-4o"yu tanıtmıştı.

Ücretli özellikler tamamen ücretsiz oluyor

OpenAI, normalde ücretli abonelerin erişebildiği ChatGPT özelliklerinden bazılarının artık tüm kullanıcılar tarafından kullanılabileceğini açıkladı.

Bu özellikler arasında hem modelden hem de internetten (Bing ile tarama özelliği) yanıtlar alma, verileri analiz etme ve tablo oluşturma, çektiğiniz fotoğraflar hakkında sohbet etme, GPT Store’a erişim ve GPT’leri kullanma gibi hizmetler yer alıyor.

Kullanım sınırı olacak

Yukarıda belirttiğimiz özellikler her ne kadar herkese açılacak olsa da ücretsiz kullanıcılara limit getirilecek. Kısacası ücretsiz kullanıcılar, ücretli özellikleri kısıtlı olarak kullanabilecek.

OpenAI şirketinin hangi özellikler için ne kadar kullanım limiti belirleyeceği ise şimdilik bilinmiyor.