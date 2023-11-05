ChatGPT'ye rakip geldi: Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, ilk teknolojisini piyasaya sürecek Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, yeni yapay zeka şirketi xAI'ın ilk teknolojisini cumartesi günü seçilmiş bir grup için piyasaya süreceğini duyurdu.

AA & Ensonhaber

Dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk, geçtiğimiz aylarda xAI isimli yeni bir yapay zeka şirketi kurduğunu açıklamıştı.

Musk, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, xAI şirketinin "ilk yapay zekasını" seçilmiş bir gruba sunacağını bildirdi.

"Mevcut olanların en iyisi"

Şirketin söz konusu teknolojisine ilişkin Musk, "Bazı önemli açılardan şu anda mevcut olanların en iyisi." değerlendirmesinde bulundu.

Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, xAI'nın amacının "evrenin gerçek doğasını anlamak" olduğu kaydedilmişti.

xAI ekibinin Tesla ve SpaceX'in CEO'su Musk tarafından yönetildiği belirtilen açıklamada, ekip üyelerinin daha önce DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Tesla ve Toronto Üniversitesinde çalıştığı aktarılmıştı.

Açıklamada, ekibin yapay zeka alanında en yaygın kullanılan yöntemlerden bazılarına katkıda bulunduğu, yenilikçi tekniklerle analizleri kullanıma sunduğu ve alandaki en büyük buluşlardan bazılarının geliştirilmesine öncülük ettiği ifade edilmişti.

İlk görüntüler geldi

Elon Musk,"Grok" adını verdiği yapay zeka aracından ilk görüntüleri paylaştı ve bazı bilgiler verdi.

Grok'un ChatGPT'ye göre daha mizahi bir dil kullanacağını söyleyen Musk, aynı zamanda verilen cevapların daha iyi olacağını sözlerine ekledi.

Grok, erken beta sürecinden çıkar çıkmaz tüm X Premium+ abonelerine sunulacak.