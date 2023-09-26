ChatGPT'ye yeni özellikler geliyor: Görecek, duyacak ve konuşabilecek ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, ChatGPT'ye eklenecke yeni yeteneklerle artık "görebileceğini, duyabileceğini ve konuşabileceğini" açıkladı.

AA

Yapay zeka uygulaması ChatGPT, her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya cevap verebilen, teknolojik bir gelişme olarak hayatımıza girmiş bulunuyor.

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'den ise uygulamanın yeni özellikler kazanacağına dair açıklama geldi.

Ses ve görüntüyü algılama yeteneği eklenecek

OpenAI'nin açıklamasında, ChatGPT'de yeni ses ve görüntü yeteneklerinin kullanıma sunulmaya başlanacağı bildirildi.

Yeni özelliklerin sesli görüşme yapmaya veya ChatGPT'ye ne hakkında konuşulduğunu göstermeye olanak tanıyacağına işaret edilen açıklamada, ses ve görüntünün ChatGPT'yi kullanmanın daha fazla yolunu sağlayacağı aktarıldı.

Kullanıcılar ChatGPT ile görüntüleri paylaşabilecek

Açıklamada, gelecek iki hafta içinde ChatGPT'deki ses ve görüntülerin "Plus" ve "Enterprise" kullanıcılarına açılacağı, sesin iOS ve Android işletim sisteminde ayarlardan etkinleştirilebileceği, görsellerin ise tüm platformlarda mevcut olacağı kaydedildi.

Yeni özellikler sayesinde kullanıcılar sesli görüşmelere katılabilecek ve sohbet robotundan sesli yanıt alabilecek. Kullanıcılar ayrıca ChatGPT ile görüntüleri paylaşabilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)