Chicxulub krateri nedir

Chicxulub, dünya üzerindeki dinozorların neslinin tükenmesine neden olan gök taşı çarpması sonucu oluşan bir kraterdir.

66 milyon yıl önce yaşanan ve dinozorların yanı sıra yer yüzündeki canlıların yüzde 75'inin yok olmasına neden olan dev göktaşı çarpması, dev bir kraterin oluşmasını sağladı.

Meksika'nın Yucatán yarımadasının altında gömülü olan bu dev krater, Chicxulub krateri olarak adlandırılıyor.

Çapı 180 kilometreden fazla olan krater, Dünya üzerinde çarpma sonucu meydana geldiği doğrulanan en büyük yapılarından biri olarak göze çarpıyor..

Kraterin oluşmasına neden olan gök taşının çapının ise en az 10 kilometre olduğu tahmin ediliyor.

Krater, 1970'lerin sonlarında Yucatán'da petrol ararmakta olan jeofizikçiler Antonio Camargo ve Glen Penfield tarafından keşfedilen kraterin, ilk başta ne olduğu anlaşılamamıştı.

Penfield, başlangıçta bu eşsiz jeolojik özelliğin aslında bir krater olduğuna dair kanıt elde edemeyince arayışından vazgeçti.

Ancak, daha sonra bu kraterin bir gök taşı çarpması soncuunda oluştuğuna dair kanıtlar bulundu

Kraterdeki kayaçların yaşı, bu gök taşı yapısının yaklaşık 66 milyon yıl önce Kretase Dönemi'nin sonlarında meydana geldiğini gösteriyor.