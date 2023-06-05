Chrome kullanıcıları dikkat! 18 kötü amaçlı uzantı tespit edildi Chrome Web Mağazası'ndaki 18 uzantıda kötü amaçlı kod tespit edildi. Toplamda 57 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan uzantıların bir an önce kaldırılması gerekiyor.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler internet tarayıcısı Google Chrome, genellikle aşırı işlemci ve RAM tüketmesiyle oldukça eleştiriliyor. Ancak yine de milyarlarca kullanıcı Chrome tercih ediyor.

Google Chrome, 3.3 milyara yakın kullanıcı sayısıyla dünya nüfusunun neredeyse yarısı tarafından kullanılıyor.

Chrome'da 18 kötü amaçlı uzantı tespit edildi

Chrome Web Mağazası'ndaki 18 uzantıda kötü amaçlı kod tespit edildi. Toplamda 57 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan uzantıların bir an önce kaldırılması gerekiyor.

Söz konusu uzantıların truva atı içerdiği ve web sayfalarına kendi Java komut dosyalarını gömdüğü ortaya çıktı.

İşte tespit edilen zararlı uzantılar:

PDF Toolbox

Autoskip for YouTube

Crystal Ad Block

Brisk VPN

Clipboard Helper

Maxi Refresher

Quick Translation

Easyview Reader view

Zoom Plus

Base Image Downloader

Clickish fun cursors

Maximum Color Changer for Youtube

Readl Reader mode

Image download center

Font Customizer

Easy Undo Closed Tabs

OneCleaner

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