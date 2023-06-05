Chrome kullanıcıları dikkat! 18 kötü amaçlı uzantı tespit edildi

Dünyanın en popüler internet tarayıcısı Google Chrome, genellikle aşırı işlemci ve RAM tüketmesiyle oldukça eleştiriliyor. Ancak yine de milyarlarca kullanıcı Chrome tercih ediyor.
Google Chrome, 3.3 milyara yakın kullanıcı sayısıyla dünya nüfusunun neredeyse yarısı tarafından kullanılıyor.
Chrome'da 18 kötü amaçlı uzantı tespit edildi
Chrome Web Mağazası'ndaki 18 uzantıda kötü amaçlı kod tespit edildi. Toplamda 57 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan uzantıların bir an önce kaldırılması gerekiyor.
Söz konusu uzantıların truva atı içerdiği ve web sayfalarına kendi Java komut dosyalarını gömdüğü ortaya çıktı.
İşte tespit edilen zararlı uzantılar:
PDF Toolbox
Autoskip for YouTube
Crystal Ad Block
Brisk VPN
Clipboard Helper
Maxi Refresher
Quick Translation
Easyview Reader view
Zoom Plus
Base Image Downloader
Clickish fun cursors
Maximum Color Changer for Youtube
Readl Reader mode
Image download center
Font Customizer
Easy Undo Closed Tabs
OneCleaner
Repeat button