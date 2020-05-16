Chrome, sekme gruplama özelliğini kullanıma sunuyor

Google Chrome'un bir süredir test aşamasında olan sekme gruplama özelliği, herkesin kullanımına açılıyor.

Google Chrome kullanırken onlarca sekme açanlardansanız, Google'ın sizin için iyi bir haberi var. Şirket, Chrome'daki sekme karmaşıklığını giderecek 'sekme gruplama' özelliğini yakında herkese açıyor.

Daha önce bası kısıtlı kullanıcılara sunulan bu özellik, çok yakında dünya genelindeki bütün Chrome kullanıcılarına sunulacak.

SEKME GRUPLANDIRMA NASIL YAPILIR

Yeni bir sekme grubu oluşturmak için tek yapmanız gereken, bir sekmeye sağ tıklayıp 'Yeni gruba ekle' seçeneğine tıklamak. Ardından Chrome, o sekmenin sol tarafına renkli bir nokta yerleştirecek.

Bu noktaya tıkladıktan sonra istediğiniz bir rengi seçebilir veya oluşturduğunuz sekme grubuna isim verebilirsiniz.

Aynı gruba eklemek istediğiniz diğer sekmelere de sağ tıklayıp 'Mevcut gruba ekle' diyerek, sekmeleri gruplandırabilirsiniz.

Oluşturduğunuz gruptan sekmeleri kaldırmak için ise yine sağ tıklayıp 'Gruptan kaldır' diyebilirsiniz.

Google'ın yayınladığı yeni özelliğin, sekme karmaşasını ortadan kaldırması ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunması bekleniyor.