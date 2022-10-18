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    Chrome sekmelerine bellek tasarrufu özelliği geliyor

    Chrome, yeni "Bellek Tasarrufu" özelliği ile birlikte, her sekmenin ne kadar RAM tasarrufu yaptığını kullanıcılara gösterecek.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2022 - 09:21
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 09:35
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    Chrome sekmelerine bellek tasarrufu özelliği geliyor

    Dünyanın en popüler internet tarayıcısı Google Chrome, genellikle aşırı işlemci ve RAM tüketmesiyle oldukça eleştiriliyor. Ancak yine de milyarlarca kullanıcı Chrome'dan vazgeçmiyor.

    Dünyanın en popüler tarayıcıları listesinde ilk sırada bulunan Google Chrome, 3.3 milyara yakın kullanıcı sayısıyla dünya nüfusunun neredeyse yarısı tarafından tercih ediliyor.

    Chrome sekmelerine yeni özellik

    Google, kullanıcıların Chrome'un ne kadar RAM tükettiğini ve pil ömrünü nasıl etkilediğini yönetmelerine yardımcı olmak amacıyla yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

    Yeni özellikle birlikte Chrome, artık kullanıcılara uykuya alınan her sekmenin ne kadar RAM kullandığını gösterecek.

    Chrome'un "Bellek Tasarrufu" özelliği, görev çubuğunda özel bir düğme olarak yer alacak..

    Bu düğmeye basınca, gerçek bellek tasarrufu ve performans ayarlarına bir bağlantı içeren küçük bir pencere açılacak.

    chrome

    Google Chrome, şu anda beş dakikadan uzun süre etkileşimde bulunulmayan sekmeleri uyku moduna alıyor ve daha fazla kaynak tüketmelerini engelliyor.


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