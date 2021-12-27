Chrome'un rakibi Vivaldi, otomobillere giriş yaptı

Chrome'un rakiplerinden Vivaldi, Android Automotive OS altında çalışan ilk tarayıcı olarak otomobillere geldi.

Alternatif web tarayıcıları arasında önemli bir yere sahip olan ve Chrome'un rakipleri arasında gösterilen Vivaldi, artık otomobillerde de kullanılabilecek.

İsveçli elektrikli otomobil üreticisi Polestar ile ortaklık yapan Vivaldi, şu anda Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya Pasifik'te Android Automotive işletim sisteminde kullanılabilen ilk tarayıcı oldu.

Mevcutta Chrome'un bile bu imkanı sunmadığını düşünürsek, bunun Vivaldi için önemli bir adım olduğunu söyleyebiliriz.

"MÜŞTERİLERİMİZE NOEL HEDİYESİ"

Polestar CEO'su Thomas Ingenlath, "Uzun bir süredir müşterilerimizin tarayıcı isteklerini dinliyoruz. Bir Noel hediyesi olarak, gelen isteklere Vivaldi ile yanıt veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Vivaldi, otomobillerdeki tarayıcının yalnızca park halinde kullanılabileceğini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Tesla, sürüş esnasında oyun oynamaya izin veren özelliğini, güvenlik riski oluşturduğu gerçekçesiyle geri çekmişti.

Vivaldi CEO'su Jon Stephenson, "Tarayıcımızı ilk kez Polestar gibi bir marka ile bir otomobile tanıştırmaktan gerçekten gurur duyuyoruz. Polestar gibi biz de meydan okuyan bir markayız ve tasarım konusunda İskandinavya'ya dayalı bir yaklaşım benimsiyoruz." dedi.