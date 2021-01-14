CIA, elindeki tüm UFO belgelerini yayınladı

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), elindeki tüm UFO belgelerini kamuya açtığını açıkladı.

Yıllar önce internete sızdırılan ve ABD donanmasının kayda aldığı tanımlanamayan cisim görüntüleri, gündemi bir hayli meşgul etmişti.

Geçtiğimiz yıl nisan ayında ise Pentagon, daha önce gizli belge olarak nitelendirdiği UFO görüntülerini bir anda halka açmış ve ABD'de gündem aniden değişmişti.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, UFO'lar üzerinde yapılan çalışmalar ve elde edilen bulguları 6 ayda bir kamuoyu ile paylaşacaklarını duyurmuştu.

CIA TÜM UFO BELGELERİNİ YAYINLADI

CIA, UFO'larla ilgili kamuya açık milyonlarca belgeyi indirilebilir bir formatta internet üzerinden erişime açtı.

John Greenewald tarafından yönetilen The Black Vault isimli web sitesi ise, tanımlanamayan uçan cisimlere ait bazı belgeleri internet sitesinden yayınladı.

Belgelerin bazıları oldukça netken bazıları ise okunamayacak durumda. Arşivin en enteresan belgelerinden birisi, 1970'lerde Bilim ve Teknoloji Müdür Yardımcısı'na elden teslim edilen nesneyle ilgili.

The Black Vault'un Twitter hesabında yapılan bir paylaşıma göre, müdür yardımcısı, konuyla bizzat ilgileneceğini söylüyor ve ardından da bazı tavsiyeler veriyor. Ancak bu tavsiyeler ise gizli tutuluyor.





Siz de yayınlanan UFO belgelerini indirmek veya incelemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz: