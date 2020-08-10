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    CIA: TikTok'un veri paylaştığına dair kanıt bulamadık

    TikTok üzerindeki soruşturmasın geçtiğimiz günlerde tamamlayan CIA, verilerin Çin'e ulaştığına dair hiçbir kanıt bulamadıklarını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2020 - 13:26
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    CIA: TikTok'un veri paylaştığına dair kanıt bulamadık

    Kullanıcı verilerini Çin hükümeti ile paylaştığı iddialarıyla bir süredir ABD'nin gündeminden düşmeyen Çinli video uygulaması TikTok, ABD'deki haklarını satmak için bir süredir Microsoft ile görüşme halinde.

    ABD başkanı Donald Trump, TikTok'un haklarını satmaması durumunda uygulamanın ülke genelinde yasaklanmasına neden olacak kararnameyi geçtiğimiz günlerde imzalamıştı.

    CIA: KANIT BULAMADIK

    ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA, Trump'ı çok kızdıracak bir açıklama yaptı. Teşkilat, Çinli istihbarat servislerinin TikTok'un verilerine eriştiğine dair hiçbir kanıt bulamadıklarını açıkladı.

    CIA, TikTok'un Çinli şirket ByteDance'a ait olması nedeniyle Çin hükümetinin verileri erişme ihtimalinin bulunduğunu söylüyor. Ancak teşkilata göre bunun gerçekleştiğine dair bir kanıt yok.

    tiktok

    TIKTOK İÇİN SON GÜN 15 EYLÜL

    TikTok'un ABD karşısında nasıl bir yol izleyeceği ise bilinmiyor. Ancak Trump, ABD'deki haklarını satması için Çinli şirkete 15 Eylül'e kadar süre vermişti.

    Instagram: @eshteknoloji

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