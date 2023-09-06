Çift yönlü şarj nedir, nasıl çalışır? İşte bu özelliğe sahip otomobiller Giderek artan sayıda otomobil üreticisi, çift yönlü şarj özelliği sunmaya başladı. Peki bu özellik tam olarak ne işe yarıyor ve hangi otomobillerde kullanılıyor? Gelin bu soruların cevaplarına birlikte bakalım.

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Çift yönlü şarj, elektrikli otomobillerin şarj edilmesi ve enerji depolama sistemlerine enerji sağlamak için kullanılan bir teknolojidir.

Bu teknoloji, elektrikli araçların bataryalarını şarj etmek yerine enerjiyi geri dönüştürmek ve elektrik şebekesine enerji sağlamak için kullanılır.

Çift yönlü şarj, araç sahiplerinin araçlarını dört tekerlekli akülere dönüştürmesine, gücü evlerine veya cihazlarına göndermesine olanak tanır.

Şu anda çift yönlü şarj, aralarında Ford F-150 Lightning ve Nissan Leaf'in de bulunduğu çok az sayıda otomobilde mevcut.

Yavaş yavaş diğer modellere de geliyor

Ağustos ayında GM, teknolojinin 2026 model yılına kadar tüm elektrikli araçlarında standart olacağını duyurdu.

Tesla ise 2025 yılına kadar tüm modellerinin çift yönlü şarj işlevini destekleyeceğini doğruladı .

Nasıl çalıştığı, hangi arabalarda bulunduğu ve enerji depolamada bir sonraki büyük gelişme olup olmadığı da dahil olmak üzere çift yönlü şarj hakkında bilmeniz gereken her şeyi derledik.

Çift yönlü şarj nedir

Elektrikli araç şarjı tipik olarak tek yönlü bir işlemdir: Duvar prizinden gelen alternatif akım (AC) elektriği, kablolar sayesinde otomobili şarj eder.

Ancak çift yönlü şarj, aracın depolanan enerjisini çeşitli kullanımlar için yeniden elektrik enerjisine dönüştürür. Kısacası bu özellik, aracınızı bir jeneratöre çevirir.

Çift yönlü şarj nasıl kullanılır

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Kuruluma bağlı olarak pilde depolanan güç farklı şekillerde kullanılabilir:

Araçtan eve (V2H): Araçtan binaya (V2B) olarak da bilinir. Bu işlevsellik, aracınızın elektrik kesintisi sırasında yedek jeneratör olarak görev yapmasına olanak tanır. Tamamen şarj edilmiş bir elektrikli araç pili, bir evin iki gün boyunca enerji ihtiyacını karşılamaya yetecek kadar, ortalama 60 kilovatsaat elektrik tutar.

Araçtan şebekeye (V2G) : V2G şarj özelliğine sahip bir araç, tıpkı güneş enerjisi kullanan ev sahiplerinin yapabildiği gibi elektriği şebekeye geri gönderebilir. Bu özellikle birlikte sürücüler, sağladıkları enerji için ödeme alabilir.

Rochester Üniversitesi'nin verilerine göre, V2G şarj cihazı kullanan bir elektrikli araç sahibi, elektrik faturasında yılda 150 dolara kadar tasarruf edebilir.

Yüklü araç (V2L): Çift yönlü şarjın en temel türüdür. Tipik olarak, arabanızın kamp ekipmanlarına, elektrikli el aletlerine, ev aletlerine veya diğer bağımsız cihazlara güç sağlaması için ihtiyacınız olan tek şey bir adaptördür.

Araçtan araca (V2V): Bu özellik sayesinde biten bir elektrikli aracın bataryası, başka bir elektrikli araç ile şarj edilebilir.

Hangi otomobiller çift yönlü şarj sunuyor

Yalnızca sınırlı sayıdaki bazı otomobiller çift yönlü şarj özelliğini destekliyor. Bu otomobillerden bazıları ve destekledikleri şarj tipleri şu şekilde:

Ford F-150 Lightning (V2G)

Genesis GV60 (V2L)

Hyundai Ioniq 5 (V2L)

Hyundai Ioniq 6 (V2L)

Kia EV6 (V2L)

Kia Niro (V2L)

Mitsubishi Outlander PHEV (V2L)

Nissan Leaf (V2H, V2G)

VW ID.4 (V2H)

Çift yönlü şarj ne zaman standart olacak

Çift yönlü şarj hiçbir şekilde evrensel olmasa da otomobil üreticileri talebi karşılamak ve potansiyel olarak düzenleyici kurumların önüne geçmek için bu özelliği hızlı bir şekilde ürün gruplarına ekliyor.

BMW, Volvo ve Porsche'nin hepsinin işlevselliği test ettiği bildiriliyor. Tesla, 2025 yılına kadar tüm modellerinin çift yönlülüğü destekleyeceğini söyledi.

General Motors, 2024 Chevrolet Silverado EV RST'den itibaren V2H şarjını varsayılan bir özellik haline getirecek.

GM Energy Başkan Yardımcısı Wade Sheffer, yaptığı açıklamada, çift yönlülüğü standart hale getirmenin "GM'nin tamamen elektrikli bir gelecek vizyonunu hızlandırmaya yardımcı olacağını" söylüyor.