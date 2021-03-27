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- Çıkar çıkmaz Xbox Game Pass'e eklenecek 22 oyun
Çıkar çıkmaz Xbox Game Pass'e eklenecek 22 oyun
Microsoft, çıkış gününde Xbox Game Pass'e eklenecek 22 oyunu duyurdu. İşte çıkar çıkmaz Game Pass abonelerine sunulacak oyunlar...
- Haber Merkezi
- 27.03.2021 - 12:03
Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı sunuyor.
Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine, önümüzdeki süreçte yeni oyunlar eklenecek.
Twitch üzerinden bir canlı yayın gerçekleştiren Microsoft, çıkış gününde Xbox Game Pass platformuna 22 oyunun ekleneceğini duyurdu. Çıkar çıkmaz Game Pass abonelerine sunulacak yeni oyunlar şu şekilde:
- Art of the Rally (Konsol - 2021)
- Astria Ascending (Konsol - 2021)
- Backbone (Konsol)
- Boyfriend Dungeon (Konsol ve PC)
- Craftopia (Konsol ve PC)
- Dead Static Drive (Konsol ve PC)
- Edge of Eternity (Konsol - 2021)
- Hello Neighbor 2 (Konsol)
- Library of Ruina (Konsol)
- Little Witch in the Woods (Konsol)
- Moonglow Bay (Konsol)
- Narita Boy (Konsol)
- Nobody Saves the World (Konsol)
- Omno (Konsol - Yaz 2021)
- Recompile (Konsol ve PC - 2021)
- Sable (Konsol ve PC)
- She Dreams Elsewhere (Konsol ve PC)
- S.T.A.L.K.E.R. 2 (Konsol)
- The Ascent (Konsol ve PC)
- Undungeon (Konsol ve PC)
- Way to the Woods (Konsol)
- The Wild at Heart (Konsol)
XBOX GAME PASS FİYATI
Xbox Game Pass aboneliğine sahip olmak isteyen kullanıcıların, PC ve konsol platformlarında 29,99 TL ücret ödemesi gerekiyor.