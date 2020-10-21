Çin, 2023 ve 2024'te yeni Ay görevlerine başlayacağını duyurdu

Çin, Chang'e 4 ve Chang'e 5 görevlerinin ardından 2023 ve 2024 yıllarında iki yeni Ay görevine daha başlayacağını açıkladı.

Son yıllarda uzay yarışında rakip ülkelerin gerisinde kalmak istemeyen Çin, özellikle Ay görevlerine oldukça önem veriyor.

Ay'ın, Dünya'dan göremediğimiz öteki tarafına 2 Ocak 2019 tarihinde başarılı bir iniş gerçekleştiren Çin'in Chang'e-4 uzay aracı, bunu başarabilen tek araç olarak kayıtlara geçmişti.

YENİ AY GÖREVLERİ YOLDA

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA); kaya, toprak ve diğer örnekleri toplamak üzere Chang'e 6 ve Ay'ın güney kutbunda keşif yapmak üzere Chang'e 7 görevlerinin planlandığını bildirdi.

Chang'e 7 görevi için bir yörünge uydusu, bir aktarım uydusu, bir iniş aracı, bir robotik gezginci araç ve bir insansız hava aracının tasarlanması öngörülüyor.

Chang'e 6 görevinin 2023 veya 2024 yıllarında başlatılması öngörülürken, Chang'e 7 keşif araçlarının 2024'te uzaya fırlatılması planlanıyor.

Çin, yeni görevler sayesinde Ay yüzeyinden daha kapsamlı veriler elde edilebilecek.