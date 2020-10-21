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- Çin, 2023 ve 2024'te yeni Ay görevlerine başlayacağını duyurdu
Çin, 2023 ve 2024'te yeni Ay görevlerine başlayacağını duyurdu
- AA
- 21.10.2020 - 10:59
Son yıllarda uzay yarışında rakip ülkelerin gerisinde kalmak istemeyen Çin, özellikle Ay görevlerine oldukça önem veriyor.
Ay'ın, Dünya'dan göremediğimiz öteki tarafına 2 Ocak 2019 tarihinde başarılı bir iniş gerçekleştiren Çin'in Chang'e-4 uzay aracı, bunu başarabilen tek araç olarak kayıtlara geçmişti.
YENİ AY GÖREVLERİ YOLDA
Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA); kaya, toprak ve diğer örnekleri toplamak üzere Chang'e 6 ve Ay'ın güney kutbunda keşif yapmak üzere Chang'e 7 görevlerinin planlandığını bildirdi.
Chang'e 7 görevi için bir yörünge uydusu, bir aktarım uydusu, bir iniş aracı, bir robotik gezginci araç ve bir insansız hava aracının tasarlanması öngörülüyor.
Chang'e 6 görevinin 2023 veya 2024 yıllarında başlatılması öngörülürken, Chang'e 7 keşif araçlarının 2024'te uzaya fırlatılması planlanıyor.
Çin, yeni görevler sayesinde Ay yüzeyinden daha kapsamlı veriler elde edilebilecek.