Çin, 690 bin 5G baz istasyonu kurduğunu açıkladı

Çin Sanayi ve Enformasyon Teknolojileri Bakanlığı, ülkede eylül sonu itibarıyla toplam 690 bin adet 5G baz istasyonu kurulduğunu duyurdu.

Yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlayan ve kullanıcılara sıfır gecikmeli yüksek hızlı internet sunmayı vadeden 5G teknolojisi, hala birçok ülkede test ediliyor.

Çin ise söz konusu teknolojiye geçen ilk ülkelerden bir tanesi. Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi, geçtiğimiz günlerde ülke genelinde 110 milyondan fazla kişinin 5G abonesi olduğunu açıkladı.

690 BİN BAZ İSTASYONU KURULDU

Çin Sanayi ve Enformasyon Teknolojileri Bakanlığı, ülkede eylül sonu itibarıyla toplam 690 bin adet 5G baz istasyonu kurulduğunu açıkladı..

Bakanlık açıklamasına göre bu süre içinde; Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hangzhou başta olmak üzere, birçok kentsel bölge 5G kapsama alanı içine alındı.

Çin'in telekomünikasyon işlerinin toplam hacmi ise yılın ilk üç çeyreklik bölümünde yıllık bazda yüzde 18.6 büyüdü ve telekomünikasyon sektörünün gelirleri de aynı dönemde yüzde 3.2 arttı.

ENERJİ SORUNU VAR

Ülkede şu anda 5G konusunda her şey yolunda gitse de bu baz istasyonlarının harcadığı enerji gelecekte sorun haline gelebilir.

Huawei'nin raporuna göre 5G istasyonları, 4G istasyonlarına kıyasla 3.5 kata kadar fazla enerji tüketiyor. Ülkedeki telekom operatörleri ise enerjiyi en aza indirmek için farklı teknolojiler üzerinde çalışıyor.