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    Çin, 6G çalışmalarında lider konumda

    6G konusunda toplamda 38 bin patent başvurusu yapıldı ve bunların yüzde 35'i Çinli firmalara ait.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2022 - 14:06
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    Çin, 6G çalışmalarında lider konumda

    Günümüzde hala kurulma aşamasında olan 5G teknolojisi, şu anda sadece belirli ülkelerde kullanıma açılmış durumda. Ancak Çin, şimdiden 6G teknolojisi üzerinde çalışmaya başladı bile.

    Kasım 2020'de kendi 6G araştırma ekibini kuran Çin, ardından dünyanın ilk 6G test uydusunu uzaya fırlatmıştı.

    Çin, 2030 yılında mobil işletim sistemini bir üst seviyeye çıkararak 6G teknolojisini kullanmaya başlayacağını daha önce açıklamıştı.

    6G patentlerinde Çin lider konumda

    6G konusunda, dünya genelinde toplamda 38 bin patent başvurusu yapıldı ve bunların yüzde 35'i Çinli firmalara ait.  ABD ise yüzde 18 ile ikinci sırada yer alıyor.

    Batıda ise Nokia ve Ericsson tarafından üretilen ekipmanlarla 6G testleri gerçekleştiriliyor. 6G teknolojisi ile bağlantı hızlarının 1Tbps seviyelerine çıkacağı tahmin ediliyor. Bu da 5G'den 1000 kat daha yüksek hızlar demek.

    5G 6G


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